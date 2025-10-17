Marlaska recuerda que Santos Cerdán está en prisión por "resolución judicial": "quien la discuta, que la recurra"
BURGOS, 17 Oct. 2025 (Europa Press) -
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha recordado que el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, está en prisión por "resolución judicial" y que el que la discuta tiene la opción de "recurrirla".
A preguntas de los medios después de inaugurar el nuevo cuartel de la Guardia Civil en la localidad burgalesa de Villasana de Mena, el ministro ha respondido a las declaraciones de Koldo García y en las que aseguraba que Santos Cerdán se encontraba en la cárcel por tener carnet socialista.
"Toda persona que está privada de libertad está privada de libertad por una resolución judicial dictada por un juez competente y valorando las circunstancias que ha entendido", ha argumentado.
En este punto, ha invitado a recurrir dicha resolución a quien la "discuta". "El que la discuta tiene una solución muy fácil, que es impugnarla, recurrirla y que un órgano superior, en su caso, pueda pronunciarse al respecto", ha zanjado.
