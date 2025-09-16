Marlaska se felicita por no repetir en la Vuelta las cargas del 1-O y PP afea "blanquear a violentos vinculados a Hamás"

MADRID, 16 Sep. 2025 (Europa Press) -

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se ha felicitado este martes en el Senado por la actuación con "proporcionalidad" de la Policía Nacional durante la última etapa de la Vuelta Ciclista a España en Madrid ya que se evitó "generar tensión" como ocurrió con la actuación policial para impedir el referéndum independentista en Cataluña del 1 de octubre de 2017, estando el PP en el Gobierno.

La senadora del PP María José Pardo Pumar ha recordado los 22 policías heridos el pasado domingo en Madrid y lo ha relacionado con la "violencia más sucia alentada por el Gobierno para tapar la corrupción".

"Su prioridad fue boicotear la Vuelta y perseguir a deportistas por el mero hecho de ser israelíes", ha dicho, antes de denunciar que el Ejecutivo lo que hizo fue "blanquear a violentos propalestinos vinculados a Hamás".

En la respuesta en la sesión de control en el Senado, Marlaska ha acusado al PP de negar el genocidio que está ocurriendo en Gaza y ha ensalzado la "profesionalidad" de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para garantizar la seguridad durante la Vuelta, subrayando que está "absolutamente orgulloso" de su desempeño.

"¿Usted prefiere esa foto o la de octubre de 2017 en Cataluña, donde los obligaron y les pusieron en una tesitura muy difícil?", ha preguntado Marlaska al PP, añadiendo luego que su Ministerio lo que no va a hacer es "obviar derechos profesionales" de los agentes.

"Ustedes los tuvieron en el Piolín en Cataluña, sometiéndoles a una situación difícil para generar una tensión y una imagen internacional que a nadie con un mínimo sentido le pudo gustar", ha comentado.

La senadora del PP ha sostenido que la situación en Gaza "no le importa" al Gobierno, ya que su interés es la "propaganda electoral".

"¿Tienen ustedes algo que decir de las mujeres judías secuestradas, violadas y torturadas por el grupo terrorista Hamás o por los niños que son utilizados como escudos humanos?", ha preguntado, calificando de vergüenza que Hamás "felicita al presidente del Gobierno el mismo día que asesinan a un español".

En la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros de este martes, el Gobierno ha negado que en la protesta propalestina de la última etapa de la Vuelta en Madrid la Policía identificara a condenados por 'kale borroka' o por yihadismo, como había denunciado el PP de Madrid.

Fuentes del Ministerio del Interior han precisado que ese día hubo 97 identificados y que solo once tenían antecedentes: siete por delincuencia común y cuatro por desórdenes públicos.

Los dos detenidos, un español y un italiano, no tenían antecedentes policiales.