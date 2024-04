Marlins colocan al abridor Jesús Luzardo en la lista de lesionados por un problema en el codo

MIAMI (AP) — Los Marlins colocaron al al abridor del Día Inaugural, el peruano Jesús Luzardo en la lista de lesionados de 15 días debido a una opresión en el codo izquierdo.

Luzardo, quien tenía programado lanzar en el primer juego de la serie de cuatro duelos ante Washington el viernes, comenzó a sentir dolor un día antes durante una sesión rutinaria de entrenamiento. Le realizaron una resonancia, pero los resultados no fueron dados a conocer.

“Sentí una pequeña opresión, más de lo normal podrías decir, una presión que no sientes normalmente antes de abrir”, indicó el pelotero. “Fue más como precaución. Quise adelantarme antes de que empeorara”.

Luzardo tiene marca de 0-2, con efectividad de 6.58 en cinco aperturas. Su mejor actuación fue en su última apertura el sábado pasado, en donde permitió dos carreras y tres imparables en seis entradas ante los Cachorros de Chicago.

“Siento que siempre hay preocupación como lanzador, ya sea por el hombro o codo”, indicó Luzardo. “Como dije, no es algo que me preocupe mucho. Creo que sólo es una tensión. Esperemos que se relaje, me pierda una apertura o dos y esperemos que salga bien y esté lanzando en un par de días”.

Este es el más reciente retroceso en la rotación de los Marlins. El exganador del Cy Young de la Liga Nacional, el dominicano Sandy Alcántara y su compatriota Eury Pérez se perderán la temporada tras someterse a cirugías de codo. Braxton Garrett no ha lanzado en las Grandes Ligas debido a un pinzamiento en el hombro, pero está cerca de regresar tras realizar una salida de rehabilitación el viernes en las menores.

Miami llegó a los playoffs del año pasado gracias a su rotación, lo que logró por primera vez desde el 2003 en un calendario de 162 juegos. El equipo tiene la peor marca de la Liga Nacional de 6-20.

Miami llamó al derecho de Jacksonville de la Triple-A Anthony Maldonado, quien está programado para abrir el viernes ante Nacionales, para su debut en Grandes Ligas.