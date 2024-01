MIAMI (AP) — Los Marlins de Miami alcanzaron un acuerdo con Rachel Balkovec, manager de un equipo de ligas menores de los Yanquis de Nueva York, para que asuma como su directora de desarrollo de jugadores, informó una personal al tanto de la negociación.

La persona confirmó a The Associated Press un reporte de MLB.com sobre la contratación de Balkovec. La fuente pidió no ser identificada dado que el equipo no ha anunciado la contratación.

Balkovec completó su segunda temporada como mánager de la filial de Clase A en Tampa el pasado septiembre. Debutó con el equipo en abril de 2022 y logró una victoria al convertirse en la primera mujer que dirige una sucursal de ligas menores.

Previo a ello, Balkovec fue la primera mujer a tiempo completo en el cargo de coach de acondicionamiento físico y luego fue la primera coach de bateo en las menores con los Yanquis.

Jugadora de sóftbol en las universidades de Creighton y Nuevo México, Balkovec tuvo su primer trabajo con una organización profesional de béisbol con los Cardenales de San Luis como coach de acondicionamiento físico en 2012.

En 2016, Balkovec se sumó a los Astros de Houston, contratada como coordinadora de acondicionamiento físico para Latinoamérica y luego con la misma función con el equipo de Doble A en Corpus Christi.

Llegó a los Yanquis como coach de bateo en las ligas menores a partir de 2019.

Los Marlins han realizado varios cambios en sus despachos tras el final de la campaña de 2023.

Un mes después de la salida de la gerente general Kim Ng, quien estuvo al frente de la organización durante tres temporadas, los Marlins contrataron al ex gerente general de los Rays Peter Bendix como nuevo presidente de operaciones de béisbol. Ng fue la primera mujer en el cargo de gerente en las Grandes Ligas.

Bendix contrató a Gabe Kapler, ex piloto de los Gigantes de San Francisco, como gerente asistente.