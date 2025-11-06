Márquez es "un gran piloto que genera emociones", admira Agostini

"Lo admiro porque genera emociones": Giacomo Agostini, leyenda italiana del motociclismo, elogia en una entrevista con la AFP el hambre "de victoria" del piloto español Marc Márquez, que esta temporada se proclamó campeón del mundo de MotoGP por séptima ocasión.

"Nunca pensó que había llegado el final y es muy importante tener la fuerza necesaria para continuar y mantener las ganas por ganar", valoró el expiloto 15 veces campeón del mundo, 8 de ellas en la categoría reina.

El último título de Agostini, de 83 años, fue en 1975, y pese a que han pasado 50 años desde entonces, todavía mantiene los récords de coronas mundiales, en parte porque en su época, un mismo piloto podía competir en categorías diferentes cada fin de semana.

"Estoy contento pero bueno, los récords están hechos para ser superados al fin y al cabo. Valentino (Rossi) estuvo cerca pero no lo consiguió. Márquez todavía es joven (32 años), puede que lo consiga o puede que no", opinó el italiano sobre su legado.

"Quizás yo fui el mejor", responde entre risas Agostini cuando es preguntado por qué nadie ha podido todavía batir sus cifras.

"Tiene talento, ha ganado mucho y lo merece"

"Tambiém tuve durante muchos años buenas motos, tuve la MV Agusta con la que gané 13 títulos (en 350cm3 y en 500cm3, categoría predecesora de MotoGP). Después elegí la Yamaha con la que gané otros dos títulos (en 500cm3)", recuerda, aunque no le quita peso al trabajo.

"Después de un título nunca hay que decirse 'Ahora soy el mejor, paro (de prepararme)'. Cada año me decía a mí mismo que el año de después sería quizás más difícil, y por eso pensaba siempre en prepararme al 100% porque no sabía si iban a llegar pilotos más rápidos que yo".

Cinco décadas después, varios de sus récords han sido ya superados por Márquez, un piloto al que el italiano admira.

"Es un gran piloto, es muy rápido, tiene talento, ha ganado mucho y lo merece. Lo admiro porque genera emociones en la pista. A todo el mundo le gusta ese tipo de personas que hace las cosas que muchos otros no, sea cual sea el deporte", elogió.

"Después de un accidente, es difícil (volver) pero él trabajó mucho, nunca pensó que había llegado el final y es muy importante tener la fuerza necesaria para continuar y mantener las ganas por ganar. Tiene hambre de victorias, quiere ganar como todos los grandes pilotos", valoró Agostini sobre el regreso de Márquez a la cima luego de las numerosas lesiones que atravesó desde su caída en 2020.

"Tuvo la fuerza para irse de Honda"

Además de la recuperación física y mental, Agostini también pone en valor la decisión de Márquez de cambiar Honda por Ducati.

"Tuvo la fuerza de irse de Honda, que es la marca más grande del mundo. No es fácil dejar una marca como Honda para irse a Ducati. Pero él se dijo 'Quiero ganar' y para ganar, hay que tener la moto que te da esa posibilidad", opinó Agostini.

"Rompió un contrato millonario para irse a un 'equipo' satélite, es algo admirable", declaró sobre el fichaje de Márquez por Ducati-Gresini la temporada pasada, antes de pasar al equipo de fábrica este curso.

Con la temporada 2025 a punto de terminar, la duda que planea sobre el futuro de la MotoGP es sí Márquez alcanzará una octava corona con la que igualar a la leyenda italiana.

"Sí, es posible, todavía es joven, tiene todavía muchos años (por delante)", respondió Agostini sobre si cree que el español logrará igualar su récord de coronas en la categoría reina.

"Pero si hablamos de los quince títulos en total, será un poco más difícil", concluyó, ya que Márquez cuenta con nueve sumando las categorías inferiores.

