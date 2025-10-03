Márquez sufre dos caídas en los entrenamientos del GP de Indonesia

Campeón del mundo por séptima vez el pasado fin de semana, Marc Márquez (Ducati) tuvo un regreso accidentado a las pistas con dos caídas que lo relegaron al 11º puesto en los entrenamientos del Gran Premio de MotoGP de Indonesia este viernes, con Marco Bezzecchi (Aprilia) marcando el mejor tiempo.

Además de Márquez, su compañero Francesco Bagnaia (17º) estará también obligado a pasar por la Q1 el sábado, algo que aún no había sucedido antes esta temporada.

Marc Márquez se cayó dos veces este viernes, la segunda vez de manera bastante violenta, con una voltereta por encima de su manillar.

El español, que la semana pasada logró en Japón su séptimo título de campeón del mundo de MotoGP, se levantó rápidamente mientras verificaba que ninguno de sus dedos estuviera roto tras caer sobre sus manos.

El francés Johann Zarco (Honda-LCR) también se cayó dos veces, la primera al inicio de la sesión y la segunda casi al final, perdiendo así también su clasificación directa para la Q2 el sábado.

Alex Márquez (Ducati-Gresini), el hermano menor de Marc y segundo en el Mundial, también se cayó al final de la sesión pero logró clasificarse directamente para la Q2 con el 10º mejor tiempo.

La Q2, que se disputará el sábado después de la Q1, determina las primeras 12 posiciones en la parrilla de salida.

Los 10 pilotos más rápidos en los entrenamientos de clasificación del viernes acceden directamente, así como los dos más rápidos de la Q1.

La actuación desfavorable de las Ducati en el circuito de Mandalika es sorprendente después de su demostración de fuerza hace una semana en el circuito de Motegi, Japón, donde Bagnaia ganó frente a Marc Márquez.

Dominantes esta temporada, las motos italianas se mostraron en su mayoría en dificultades en Mandalika, con solo los miembros del equipo satélite Gresini dentro de los diez primeros, con los españoles Fermín Aldeguer (2º) y Alex Márquez.

Por otro lado, las motos japonesas confirmaron su recuperación mostrada en los últimos grandes premios, con el 4º lugar del italiano Luca Marini (Honda), el 6º de su compañero de equipo, el español Joan Mir, el 7º de Fabio Quartararo y el 8º del otro piloto oficial de Yamaha, el español Alex Rins.

Solo hay una Aprilia oficial en Indonesia, la de Marco Bezzecchi, ya que Jorge Martín, campeón mundial el año pasado y el otro piloto del equipo de fábrica, se fracturó la clavícula derecha en Japón y se perderá esta y la siguiente carrera prevista en dos semanas en Australia.

-- Resultados de los entrenamientos de MotoGP:

1. Marco Bezzecchi (ITA/Aprilia) 1:29.240 (Q)

2. Fermín Aldeguer (ESP/Ducati-Gresini) a 0.408 (Q)

3. Pedro Acosta (ESP/KTM) 0.424 (Q)

4. Luca Marini (ITA/Honda) 0.490 (Q)

5. Raul Fernandez (ESP/Aprilia-Trackhouse) 0.493 (Q)

6. Joan Mir (ESP/Honda) 0.528 (Q)

7. Fabio Quartararo (FRA/Yamaha) 0.597 (Q)

8. Alex Rins (ESP/Yamaha) 0.628 (Q)

Miguel Oliveira (POR/Yamaha-Pramac) 0.690 (Q)

10. Alex Márquez (ESP/Ducati-Gresini) 0.745 (Q)

11. Marc Márquez (ESP/Ducati) 0.813

12. Franco Morbidelli (ITA/Ducati-VR46) 0.868

13. Brad Binder (RSA/KTM) 0.916

14. Johann Zarco (FRA/Honda-LCR) 0.990

15. Enea Bastianini (ITA/KTM-Tech3) 1.145

16. Jack Miller (AUS/Yamaha-Pramac) 1.165

17. Francesco Bagnaia (ITA/Ducati) 1.256

18. Fabio Di Giannantonio (ITA/Ducati-VR46) 1.256

19. Maverick Viñales (ESP/KTM-Tech3) 1.289

20. Somkiat Chantra (THA/Honda-LCR) 2.194

