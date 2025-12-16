Marquinhos está recuperado para jugar contra el Flamengo, dice Luis Enrique

El capitán brasileño del París Saint-Germain, Marquinhos, está recuperado de su problema muscular de cadera y por lo tanto "listo" para jugar la final de la Copa Intercontinental ante sus compatriotas del Flamengo el miércoles en Catar, anunció el martes el entrenador del club francés, Luis Enrique.

El técnico español, eso sí, no quiso confirmar si ello implica que será titular o si comenzará el partido en el banco de suplentes, después de que fuera duda para este encuentro por ese percance físico.

"Queda la sesión de entrenamiento de hoy (martes), pero está listo. Después del entrenamiento veremos cuál es su estado. Mañana (miércoles) decidiremos si comienza el partido o no", declaró Luis Enrique en la conferencia de prensa previa a la final.

La enfermería parisina, muy transitada desde el inicio de la temporada, se ha ido vaciando en las últimas semanas y el pasado sábado reapareció Désiré Doué, que además marcó un gol ante el Metz en la Ligue 1.

"Al principio de la liga tuvimos problemas, pero el equipo mostró esa mentalidad que ya tuvimos el año pasado", celebró el entrenador asturiano, "contento de que lleguen ahora Navidad y las vacaciones".

"Hacer historia era un objetivo en París la pasada temporada (con el primer título en la Liga de Campeones europea). Seguir haciendo historia es el objetivo de este año", añadió.

El Flamengo, flamante campeón de la Copa Libertadores y de la liga de Brasil, es "un equipo contra el que es muy difícil jugar", avisó Luis Enrique.

El DT calificó de "muy interesantes" los partidos de los cariocas en el Mundial de Clubes de mediados de este año en Estados Unidos, donde el Mengão llegó a octavos de final y el PSG fue subcampeón.

En ese Mundial de Clubes, el PSG tuvo que enfrentarse en la fase de grupos a un equipo brasileño, el Botafogo, y los franceses perdieron ese partido por 1-0.

"El Flamengo juega de manera muy diferente" al Botafogo, "que juega muy cerrado y defiende todo el rato", estimó Luis Enrique.

El equipo entrenado por Filipe Luís "hace un muy buen fútbol" y tiene "jugadores con experiencia" como Danilo o Jorginho, analizó.