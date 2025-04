Marquinhos: "Tenemos la ambición de ganarlo todo"

"Tenemos la ambición de ganarlo todo", declaró el capitán del PSG Marquinhos, este sábado tras batir 1-0 al Angers y lograr el 13º título nacional del club, clasificado para la final de la Copa de Francia y en cuartos de la Champions.

"Es una locura. Estoy muy feliz. Permanecer mucho tiempo en un equipo de alto nivel es un desafío", declaró Marquinhos en BeIN Sports tras el triunfo en el Parque de los Príncipes.

"Tenemos la ambición de ganarlo todo. Dos veces no lo he ganado y dolió", confesó, haciendo referencia a los años 2017 y 2021, los únicos desde 2013 en los que el club no celebró la Ligue 1.

"Da gusto, es el trabajo de una temporada, la regularidad, el equipo lo merece", estimó el defensor tras el 13º título del PSG.

"Dar todo en el campo, mojar la camiseta en cada partido, sea cual sea el adversario, desde pequeño he jugado en equipos con este ADN", agregó.

"Es un final de temporada muy emocionante con cosas bonitas por buscar", concluyó el internacional brasileño, que se perderá la ida de cuartos de la Champions contra Aston Villa el miércoles en el Parque de los Príncipes por suspensión.

