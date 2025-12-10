Marruecos.- AMP.- Ascienden a 22 los muertos por el derrumbe de dos inmuebles contiguos en Fez, Marruecos

MADRID, 10 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

El balance de muertos a causa del derrumbe de dos inmuebles contiguos en la ciudad marroquí de Fez, según han confirmado las autoridades, que han agregado que el suceso ha dejado además 16 heridos, entre ellos varios en estado grave, por lo que no se descarta que la cifra de fallecidos aumente en las próximas horas.

Las investigaciones preliminares apuntan a que los edificios, de cuatro plantas cada uno y situados en el barrio Al Mustaqbal, fueron levantados en 2006 en el marco de unos esfuerzos de construcción autónoma en beneficio de habitantes del duar Ain Smen, bajo el programa 'Fez, ciudad sin barrios chabolistas'.

Las pesquisas abiertas por las autoridades buscan identificar las causas técnicas detrás del derrumbe y posibles incumplimientos de las normas de urbanismo y construcción, tal y como ha recogido la agencia estatal marroquí de noticias, MAP.

Las fuerzas de seguridad y los equipos de rescate trabajan en la zona para sacar a las víctimas de entre los escombros y trasladar a los heridos, además de evacuar a los residentes en varias casas cercanas ante el riesgo de derrumbe. Por el momento se desconocen las causas de este derrumbe.