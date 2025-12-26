Marruecos aplaza clasificación a octavos de la Copa de África y Egipto sella su pase

Marruecos se complicó más de lo previsto y deberá esperar para sellar su pase a los octavos de final de la Copa de África al empatar 1-1 con Malí este viernes, mientras que Egipto avanzó gracias a un penal de Mohamed Salah ante Sudáfrica.

El duelo del Grupo A entre los Leones del Atlas y Malí, disputado en el estadio Príncipe Moulay Abdellah de Rabat, tuvo como eje dos penales: Brahim Díaz adelantó al conjunto local en el tiempo añadido de la primera parte y Lassine Sinayoko igualó a los 64 minutos.

El empate, presenciado por casi 64.000 espectadores -entre ellos el capitán de Francia, Kylian Mbappé-, puso fin a la racha récord de 19 victorias consecutivas de Marruecos.

El resultado dejó a los anfitriones sin la clasificación asegurada, aunque siguen al frente de su grupo con cuatro puntos tras dos partidos.

Malí suma dos unidades, las mismas que Zambia, que igualó 0-0 con Comoras más temprano en Casablanca.

Marruecos enfrentará a Zambia el lunes y una victoria le garantizará avanzar como primero del grupo.

Achraf Hakimi, capitán de Marruecos y actual futbolista africano del año, volvió a quedarse en el banco mientras continúa su recuperación de una lesión en el tobillo.

El penal para Marruecos llegó cuando el defensor maliense Nathan Gassama rozó el balón con la mano al intentar frenar una acción individual de Díaz dentro del área. Tras una prolongada revisión en el monitor del VAR a pie de campo, el árbitro sancionó la falta.

Díaz engañó al arquero y marcó su segundo gol en el torneo, pero Marruecos no logró ampliar la ventaja y Malí obtuvo su propio penal poco después de la hora de juego.

Sinayoko fue derribado por Jawad El Yamiq y, tras otra intervención del VAR, se sancionó la pena máxima. El delantero del Auxerre ejecutó con precisión y las Águilas resistieron durante diez minutos de descuento, mientras el pitazo final fue recibido con silbidos por parte del público local.

- Salah decide para Egipto -

En Agadir, la estrella del Liverpool Mohamed Salah convirtió un penal justo antes del descanso y permitió que Egipto se convirtiera en el primer equipo en sellar su clasificación a la fase eliminatoria.

Sudáfrica protestó una acción cerca del final, cuando Yasser Ibrahim pareció tocar el balón con la mano dentro del área, pero el árbitro no sancionó penal.

La pena máxima a favor de Egipto se concedió tras una revisión del VAR, luego de que el lateral sudafricano Khuliso Mudau levantara el brazo izquierdo y golpeara a Salah en el rostro. El capitán egipcio ejecutó el penal con éxito, mientras el arquero Ronwen Williams se lanzó al lado contrario.

En el tiempo añadido hubo más polémica: Mohamed Hany pisó a Teboho Mokoena y vio la segunda tarjeta amarilla. Aun con superioridad numérica, Sudáfrica no logró empatar y volvió a reclamar un penal que no fue concedido.

Tras dos fechas del Grupo B, Egipto, máximo ganador histórico del torneo con siete títulos, suma seis puntos y tiene asegurado terminar entre los dos primeros. Sudáfrica tiene tres, mientras que Angola y Zimbabue suman uno cada uno tras empatar 1-1 en Marrakech.

-- Resultados y clasificación de la Copa de África 2025 tras los partidos del viernes:

- Grupo A

Marruecos - Malí 1-1

Zambia - Comoras 0-0

Clasificación:

- Pts J G E P GF GC

1. Marruecos 4 2 1 1 0 3 1

2. Malí 2 2 0 2 0 2 2

3. Zambia 2 2 0 2 0 1 1

4. Comoras 1 2 0 1 1 0 2

- Grupo B

Egipto - Sudáfrica 1-0

Angola - Zimbabue 1-1

Clasificación:

- Pts J G E P GF GC

1. Egipto 6 2 2 0 0 3 1

2. Sudáfrica 3 2 1 0 1 2 2

3. Angola 1 2 0 1 1 2 3

. Zimbabue 1 2 0 1 1 2 3