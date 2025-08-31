LA NACION

Marruecos: Cinco muertos en una colisión múltiple en una carretera de Marruecos

MADRID, 31 Ago. 2025 (Europa Press) -

Cinco personas han muerto y once más han resultado heridas este domingo en una colisión múltiple de varios vehículos cerca de Ulad Imrán, en las inmediaciones de la ciudad marroquí de Marrakech.

Las autoridades han indicado que dos vehículos y un tractor en la Nacional 7.

Los cinco muertos pertenecían a la misma familia, según recoge el portal de noticias marroquí HessPress.

Los equipos de rescate han trasladado a los heridos al Hospital Regional Sidi Bennour para recibir atención sanitaria.

Los cadáveres han sido llevados a un depósito de cadáveres.

La Policía investiga ya las circunstancias del accidente para depurar posibles responsabilidades.

