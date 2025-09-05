Marruecos, decimoséptimo clasificado para el Mundial de 2026

Marruecos, semifinalista de Catar 2022, se convirtió este viernes en el primer país africano en conseguir su boleto para el Mundial de 2026, y en el decimoséptimo clasificado para el torneo que se jugará en Norteamérica.

Los Leones del Atlas golearon este viernes 5-0 a Níger en Rabat y de esta forma ganaron el Grupo E de las eliminatorias de África.

Marruecos ha participado en los Mundiales de México 1970, México 1986, Estados Unidos 1994, Francia 1998, Rusia 2018 y Catar 2022, donde logró la mejor actuación de una selección africana en la historia al llegar a semifinales.

El combinado norafricano se suma a los seis clasificados de Sudamérica (Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay y Uruguay).

También a los tres países organizadores (Estados Unidos, Canadá y México), al ganador de Oceanía, Nueva Zelanda, y a los representantes de la confederación asiática: Japón, Irán, Jordania, Uzbekistán, Corea del Sur y Australia.

Países clasificados para el Mundial de 2026:

Zona Concacaf: Estados Unidos, México, Canadá (organizadores)

Zona Sudamérica: Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Colombia

Zona Asia: Japón, Irán, Jordania, Uzbekistán, Corea del Sur, Australia

Zona Oceanía: Nueva Zelanda

Zona África: Marruecos

