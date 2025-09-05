Marruecos, decimoséptimo clasificado para el Mundial de 2026

LA NACION

Copa del Mundo de FIFA de selecciones
Marruecos, semifinalista de Catar 2022, se convirtió este viernes en el primer país africano en conseguir su boleto para el Mundial de 2026, y en el decimoséptimo clasificado para el torneo que se jugará en Norteamérica.

Los Leones del Atlas golearon este viernes 5-0 a Níger en Rabat y de esta forma ganaron el Grupo E de las eliminatorias de África.

Marruecos ha participado en los Mundiales de México 1970, México 1986, Estados Unidos 1994, Francia 1998, Rusia 2018 y Catar 2022, donde logró la mejor actuación de una selección africana en la historia al llegar a semifinales.

El combinado norafricano se suma a los seis clasificados de Sudamérica (Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay y Uruguay).

También a los tres países organizadores (Estados Unidos, Canadá y México), al ganador de Oceanía, Nueva Zelanda, y a los representantes de la confederación asiática: Japón, Irán, Jordania, Uzbekistán, Corea del Sur y Australia.

Países clasificados para el Mundial de 2026:

Zona Concacaf: Estados Unidos, México, Canadá (organizadores)

Zona Sudamérica: Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Colombia

Zona Asia: Japón, Irán, Jordania, Uzbekistán, Corea del Sur, Australia

Zona Oceanía: Nueva Zelanda

Zona África: Marruecos

