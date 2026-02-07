Marruecos: desmienten renuncia de Regragui

La entidad salió así al cruce de rumores que señalaban que el entrenador que llevó a los "Leones del Atlas" a semifinales del Mundial de Qatar 2022 había presentado su dimisión al cargo tras perder con Senegal la final de la Copa Africana de Naciones que albergó recientemente Marruecos.

Regragui fue muy criticado por aquella derrota frente a los "Leones de Teranga" en tiempo suplementario y esa situación alimentó los rumores de su posible alejamiento del combinado nacional que disputará su tercera Copa del Mundo consecutiva y la séptima de su historia.

Marruecos jugará este año la primera edición mundialista con 48 participantes que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá y debutará ante el pentacampeón Brasil el 13 de junio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, en un duelo del Grupo C, que completan Escocia y Haití. (ANSA)