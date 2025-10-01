Marruecos: Detenidas más de 400 personas en las protestas para pedir una mejora de los servicios públicos en Marruecos

MADRID, 1 Oct. 2025 (Europa Press) - Más de 400 personas han sido detenidas y alrededor de 280 han resultado heridas en Marruecos durante las protestas de los últimos días para reclamar al Gobierno una serie de reformas en los sectores de la educación y la sanidad, según han informado este miércoles las autoridades marroquíes. El portavoz del Ministerio del Interior, Rachid el Jalfi, ha precisado que los arrestados ascienden hasta los 409, alegando que "los individuos que persistieron en transgredir las medidas de seguridad fueron tratados conforme a la ley", aunque "algunos" de ellos fueron puestos en libertad tras concluir el procedimiento jurídico. Así, ha remarcado que en los últimos días algunas regiones han sido escenario de manifestaciones y concentraciones no autorizadas en la vía pública, en respuesta a convocatorias "de origen desconocido" realizadas en redes sociales. Ante ello, las fuerzas de seguridad dispersaron las concentraciones en cumplimiento con la legislación. Al Jalfi ha asegurado, no obstante, que algunas de las protestas registraron "una escalada peligrosa, que atentó contra la seguridad y el orden público" al derivar en concentraciones "violentas", en las que se vieron involucradas armas blancas, cócteles molotov y el lanzamiento de piedras, recoge la agencia de noticias MAP. De hecho, en el marco de estas protestas se han notificado 286 personas heridas, si bien la mayoría de ellos (263) son miembros de las fuerzas de seguridad, que presentan diversos grados de gravedad, según la versión oficial. Los 23 restantes son manifestantes. Además, se han producido varios incendios y más de 140 vehículos de las fuerzas de seguridad, así como una veintena de coches particulares, han resultado gravemente dañados. El portavoz ha agregado que varios manifestantes irrumpieron en varias administraciones, establecimientos, sucursales bancarias y locales comerciales, donde supuestamente perpetraron saqueos y destrozos. También ha señalado que bloquearon el paso de una ambulancia que se dirigía a evacuar a los heridos. Las movilizaciones, convocadas por los grupos GenZ 212 y Morocco Youth Voice, han movilizado a miles de personas en más de una decena de ciudades para protestar contra la corrupción y criticar el gasto destinado por el Ejecutivo a eventos deportivos --incluida la organización del Mundial de Fútbol de 2030-- pese a la delicada situación de los servicios educativos y sanitarios y la tasa de desempleo en el país africano. Las protestas, las de mayor seguimiento en Marruecos desde las que sacudieron la región del Rif entre 2016 y 2017, arrancaron durante el fin de semana tras las convocatorias formuladas por dichas organizaciones, que han apelado a manifestaciones "pacíficas y civilizadas" y que siendo convocadas a través de plataformas como Instagram, TikTok y Discord.