Marruecos.- Detenido en el norte de Marruecos un simpatizante de Estado Islámico que planeaba un ataque "inminente"

MADRID, 26 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

Las autoridades marroquíes han informado este miércoles de que han detenido en la ciudad de Tetuán (norte) a un simpatizante del grupo yihadista Estado Islámico que planeaba un ataque terrorista "inminente".

La Oficina Central de Investigaciones Judiciales (BCIJ) ha indicado que el detenido tiene 26 años y que "estaba a punto de ejecutar un plan terrorista inminente y extremadamente peligroso destinado a atentar gravemente el orden público".

La operación de las fuerzas de seguridad ha permitido la incautación de un arma blanca "de gran tamaño" que el sospechoso, que llamó la atención al difundir contenidos sobre operaciones terroristas de Estado Islámico a través de sus redes sociales, tenía "previsto utilizar en la ejecución de sus planes terroristas".

El BCIJ también ha indicado que los registros realizados en el marco de este caso también han permitido incautar en el domicilio del sospechoso una bandera de dicha organización terrorista, según recoge la agencia de noticias MAP.