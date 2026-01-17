Marruecos en casa contra Senegal en la final de la Copa Africana

RABAT, Marruecos (AP) — La anfitriona Marruecos enfrentará el domingo a Senegal en la final de la Copa Africana de Naciones, el cierre de un torneo de cuatro semanas que mostró el mejor fútbol del continente.

Marruecos espera que también mostró las mejores instalaciones, estadios e infraestructura para un torneo en el continente con miras para ser coanfitrión de la Copa del Mundo 2030.

Es probable que tenga otra prueba antes del evento global como anfitrión de la Copa Africana 2028, adelantada un año para permitir que la Confederación Africana de Fútbol cambie la competencia a un ciclo de cuatro años y así alinearse al calendario de la FIFA.

Pocos países en África podrían albergar el evento con tan poco tiempo de aviso. Marruecos, que ha invertido mucho en infraestructura de fútbol y transporte, también será anfitrión de su tercer torneo consecutivo de la Copa Africana Femenina a partir del 17 de marzo.

Una victoria en el evento masculino el domingo pondría fin a una espera de 50 años por el segundo título de la Copa Africana del reino y traería una especie de validación para el enorme gasto. Pero la presión es inmensa.

Senegal, el campeón de 2021, también busca su segundo título.

Es otro duelo de leones, entre los Leones del Atlas de Marruecos y los Leones de Teranga de Senegal.

Aquí está todo lo que necesitas saber sobre la final de la 35ª edición:

Senegal se queja

Menos de 48 horas antes del partido, la federación senegalesa se ha quejado sobre el trato que ha recibido el equipo a su llegada a Rabat para la final.

La federación emitió un comunicado criticando una supuesta falta de seguridad para la llegada del equipo a la estación de tren de Rabat, problemas con el alojamiento del equipo, problemas con las instalaciones de entrenamiento y dificultades para obtener una asignación justa de entradas para sus seguidores.

Favoritos se enfrentan

Ha sido un torneo con pocas sorpresas, y nadie se sorprenderá de ver a los dos equipos africanos mejor clasificados disputar la final: Marruecos (11) vs. Senegal (19). Ambos probablemente subirán en el ranking de la FIFA cuando se publique la próxima actualización el lunes.

Ambos equipos han disputado sus seis partidos hasta ahora en el mismo estadio, con Marruecos animado por un fervoroso apoyo local en el Estadio Príncipe Moulay Abdellah, con capacidad para 69.500 personas, que también alberga la final.

Para Senegal, que jugó todos sus partidos en Tánger, será su primer partido del torneo en otro estadio.

Figuras

Olvídate de Achraf Hakimi, el Futbolista Africano del Año 2025: la estrella indiscutible del torneo hasta ahora ha sido Brahim Díaz, el 10 de Marruecos que anotó en cada uno de los primeros cinco partidos del equipo. Si Díaz marca de nuevo en la final, se uniría a Ahmed Faras como el máximo goleador conjunto de Marruecos en una Copa Africana. Faras, el Futbolista Africano del Año 1975, es el máximo goleador del país con 36 tantos.

Para ser justos con Hakimi, se perdió los dos primeros partidos del equipo mientras se recuperaba de una lesión en el tobillo, entrando como suplente en el tercero. Desde entonces, el lateral derecho ha disputado todos los partidos en la fase eliminatoria y ha generado 10 ocasiones de gol, la mayor cantidad para un jugador marroquí.

El delantero senegalés Sadio Mané ha creado 18 oportunidades, la mayor cantidad en el torneo. El dos veces Futbolista Africano del Año (2019 y 2022) anotó contra Egipto en la semifinal, su undécimo gol en la Copa Africana.

Mané llevó a Senegal a la consagración en 2021 y querrá despedirse con otra victoria en lo que probablemente sea su último partido en la competencia.

Defensas férreas

Marruecos ha concedido solo un gol en el torneo hasta ahora, un penal convertido por Lassine Sinayoko para Malí en la fase de grupos.

El portero senegalés Edouard Mendy ha encajado dos, contra Congo y Sudán, y los Leones de Teranga no han encajado más de un gol en un partido desde un empate 2-2 con Argelia en 2017. De sus últimos 22 partidos de la Copa Africana, Senegal no ha concedido en 15.

Suspensiones

Senegal echará de menos a su capitán Kalidou Koulibaly por acumulación de tarjetas amarillas. Es su segunda suspensión del torneo después de una tarjeta roja en la fase de grupos, y será la segunda final que se pierde por suspensión después de la final de 2019, que Senegal perdió ante Argelia. La semifinal de Koulibaly se vio interrumpida por una lesión, por lo que no está claro si podría haber jugado.

El mediocampista senegalés Habib Diarra también está suspendido por tarjetas amarillas. Fue amonestado en la victoria de la semifinal sobre Egipto por discutir.

Marruecos no tiene suspensiones.

Rumbo al Mundial

Ambos equipos se han clasificado para la Copa del Mundo este año. Sin embargo, los seguidores de Senegal no están seguros de si podrán asistir a los dos primeros partidos del equipo en Estados Unidos debido a una prohibición de viaje impuesta por el gobierno del presidente Donald Trump.

Los Leones de Teranga juegan su primer partido contra Francia en Nueva Jersey el 16 de junio, cuatro días antes de enfrentarse a Noruega en el mismo estadio. Senegal se enfrentará a un ganador del playoff entre Bolivia, Surinam e Irak en Toronto para su último partido de la fase de grupos el 26 de junio.

Marruecos quedó en el Grupo C con Brasil, Haití y Escocia. Los aficionados marroquíes no se verán afectados por la prohibición de viaje.

