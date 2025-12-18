Marruecos gana la Copa Árabe con un gol desde más de 50 metros

Marruecos conquistó la Copa Árabe al vencer 3-2 en la prórroga a Jordania en una final de infarto, que será recordada por un gol desde más de 50 metros, este jueves en Catar, a tres días del inicio de la Copa África de Naciones (CAN) que organiza.

Ya coronados en 2012, los Leones del Atlas inscriben por segunda vez su nombre en el palmarés de esta competición organizada por la FIFA, que reúne a 16 selecciones del mundo árabe. Suceden a Argelia.

Pese a haber alineado un equipo alternativo, sin las estrellas que estarán en la CAN del 21 de diciembre al 18 de enero, los marroquíes dominaron el torneo, apoyándose en la mejor defensa (1 gol encajado antes de la final).

Sin embargo, enfrentados en la final a la mejor delantera, temblaron durante mucho tiempo, hasta que Abderrazak Hamdallah se enfundó el traje de héroe. El goleador del club saudita Al-Shabab igualó a última hora para forzar la prórroga (88'), antes de darle el trofeo a su equipo, firmando el doblete en el minuto 100.

Pero la imagen que marcó este partido de constantes vaivenes fue la del gol que abrió el marcador para Marruecos, obra de Oussama Tannane a los 4 minutos: una vaselina desde más de 50 metros, que habría podido aspirar al premio Puskas al mejor gol del año... si no se hubiera concedido el pasado martes.

Marruecos acogerá la CAN a partir del domingo en su territorio con el cartel de gran favorito.