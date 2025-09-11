Marruecos: HRW pide a Marruecos la exoneración y liberación de una activista condenada por "atentado contra la religión"

MADRID, 11 Sep. 2025 (Europa Press) -

La organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW) ha reclamado este jueves a las autoridades de Marruecos que exoneren y liberen a una activista feminista condenada a dos años y medio de cárcel por blasfemia por una publicación en redes sociales de una fotografía en la que aparecía con una camiseta que contenía un mensaje considerado "ofensivo a Dios".

La activista, Ibtisame Lachgar, fue detenida el 10 de agosto de 2025 e imputada por "atentado contra la religión islámica" por dicha foto, en la que vestía una camiseta en la que se podía leer la palabra "Dios" seguida de la frase "es lesbiana".

Además, estaba acompañada de un texto en el que describía el islam como "fascista, falocrático y misógino", al igual que "cualquier ideología religiosa", lo que desató una oleada de críticas en redes sociales, con algunas personas reclamando incluso su lapidación.

Hanan Salá, subdirectora de HRW para Oriente Próximo y Norte de África, ha subrayado que "condenar a una activista a más de dos años de cárcel en prisión simplemente por publicar una fotografía en redes sociales es un enorme golpe a la libertad de expresión en Marruecos".

"Las autoridades deben abolir esta legislación draconiana en lugar de usarla como una herramienta para violar los derechos sobre libertad de expresión", ha sostenido.

"Dejar de criminalizar el discurso pacífico, incluidas las leyes sobre blasfemias e insultos a la religión, debería ser una prioridad para el Parlamento marroquí", ha zanjado.

La propia Lachgar, conocida por sus alegatos feministas y LGTBI y fundadora del Movimiento Alternativo para las Libertades Individuales (MALI), denunció los "miles de insultos sexistas, amenazas de violación y muerte" recibidos a través de redes sociales desde la publicación de su mensaje y antes de su detención por parte las fuerzas de seguridad.