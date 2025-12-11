Marruecos incluye al lesionado Hakimi en su lista para la Copa Africana

Marruecos incluyó a su capitán, el lesionado Achraf Hakimi, en una convocatoria de 26 jugadores anunciada el jueves para la Copa Africana de Naciones 2025.

El lateral de 27 años se torció el tobillo tras recibir una falta del atacante colombiano Luis Díaz en el partido entre Paris Saint-Germain y Bayern de Múnich el mes pasado en la Liga de Campeones de Europa.

"Esperamos que él (Hakimi) esté disponible para nuestro primer partido contra Comoras", confió el seleccionador Walid Regragui tras el sorteo del Mundial de 2026 en Washington el pasado viernes.

La anfitriona Marruecos se enfrentará a los comorenses el 21 de diciembre en Rabat, en el partido inaugural de la gran cita bienal del fútbol africano.

En referencia a Hakimi, recientemente coronado como mejor jugador africano del año, Regragui añadió: "Está mejor. Está evolucionando. Quiere estar aquí (en Marruecos). Es nuestro líder, nuestro capitán".

Marruecos está en el Grupo A junto con las selecciones de Comoras, Malí y Zambia.

Los ganadores de grupo y los segundos se clasifican automáticamente para la fase de eliminación directa, junto con los cuatro mejores terceros.

Los Leones del Atlas contarán con otras estrellas para la Copa Africana de Naciones, entre ellos el portero Yassine Bounou, el lateral Noussair Mazraoui, el centrocampista Sofyan Amrabat y el delantero Youssef En-Nesyri.

Marruecos busca ganar el torneo por segunda vez tras la edición de 1976, celebrada en Etiopía con el formato de liga.

En este siglo solo tres de los 13 anfitriones de la Copa Africana —Túnez, Egipto y Costa de Marfil— se han coronado campeones.