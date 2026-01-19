Marruecos llora tras una caótica final que manchó la Copa de África

Las caóticas escenas que empañaron la final de la Copa de África el domingo eclipsarán para siempre un torneo que había sido un gran éxito para la anfitriona Marruecos, dentro y fuera del campo, a cuatro años de coorganizar el Mundial 2030 con España y Portugal.

Todo estaba preparado para que el Marruecos de Walid Regragui consolidara su condición de fuerza futbolística dominadora de África: al equipo mejor clasificado del continente en la lista FIFA (11°) y semifinalista del pasado Mundial le quedaba la final ante Senegal en Rabat.

La ventaja de jugar en casa sin duda les provocó presión adicional. Y todo terminó estropeándose en la recta final de un duelo ganado en la prórroga 1-0 por Senegal.

Un penalti señalado a favor del país anfitrión al final del tiempo reglamentario, justo después de un gol anulado a Senegal, provocó que parte del conjunto senegalés abandonara el terreno de juego unos minutos.

Las tensiones se trasladaron a las gradas, donde los aficionados de los Leones de la Teranga intentaron invadir el campo durante cerca de 15 minutos, incluso cuando Brahim Díaz se disponía a lanzar su penalti, lanzado a lo Panenka y finalmente fallado. Fueron contenidos con dificultad en una pelea con los auxiliares de seguridad, apoyados por las fuerzas del orden.

En la prórroga Pape Gueye marcó el gol de la victoria, dando el trofeo al Senegal de Sadio Mané.

Ahora los senegaleses se enfrentan a sanciones de la Confederación Africana de Fútbol (CAF), que el lunes señaló que tomaría "las medidas apropiadas" contra los responsables de "comportamientos inaceptables".

Esto puede repercutir en su defensa del título de la CAN en el próximo torneo, en Kenia, Tanzania y Uganda el año que viene.

El comportamiento de Senegal, que estará en junio en el Mundial de Norteamérica, también fue criticado por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino: "Inaceptable".

- Tensión en la sala de prensa -

"A veces puedes reaccionar en caliente", dijo el seleccionador senegalés, Pape Thiaw, instigador de la retirada finalmente abortada, como mostraron las imágenes de televisión.

"Ahora aceptamos que los árbitros cometan errores y pedimos disculpas", añadió a la televisión francesa antes de que su rueda de prensa se cancelara debido a las peleas entre los periodistas.

El seleccionador de Marruecos, Walid Regragui, fue contundente contra su colega: "Hay que mantener la clase en la derrota y en la victoria. Lo que hizo Pape no honra a África".

Los Leones de la Teranga no estarán demasiado preocupados por los incidentes mientras celebran un segundo triunfo en la competición en tres ediciones de un torneo que nunca antes habían ganado.

Demostraron su calidad en el campo, con Sadio Mané como líder acercándose a su 34 cumpleaños: fue él quien instó a sus compañeros a volver al terreno de juego.

La resaca marroquí es durísima. Se quedaron a un penal, con el tiempo prácticamente cumplido, de terminar con medio siglo de sequía y lograr en casa su segunda Copa de África.

Le toca pasar página y pensar en el Mundial. Pero hasta la final, el torneo había sido fluido en todos los aspectos, con el anfitrión presumiendo de magníficos estadios y terrenos de juego, elevando el nivel en todos los ámbitos con respecto a ediciones precedentes.

- "Héroes" y "juego sucio" -

Los ecos de lo sucedido dominaban la prensa de ambos países. Mientras los medios senegaleses calificaron a sus jugadores de "héroes" por haber logrado un "título increíble" en un "escenario de locos", los marroquíes denunciaron el "juego sucio" de sus rivales.

En Senegal recibirán a sus jugadores con una gran fiesta, uno de los pocos momentos de felicidad que ha vivido este país del oeste del continente, inmerso en graves problemas políticos que dejaron decenas de muertos y que posteriormente derivaron en una crisis económica y social.

Aunque el recibimiento oficial será el martes, este lunes se espera que miles de personas vayan a recibir a la delegación a su llegada al aeropuerto de Dakar.

En la madrugada del lunes miles de ciudadanos se lanzaron ya a las calles de la capital para hacer sonar los cláxones y vuvuzelas o gritar de alegría por el inverosímil segundo título continental.