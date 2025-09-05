Marruecos: Mohamed VI concede medidas de gracia a más de 680 condenados por el aniversario del nacimiento de Mahoma

MADRID, 5 Sep. 2025 (Europa Press) -

El rey de Marruecos, Mohamed VI, ha concedido medidas de gracia a más de 680 personas con motivo de las festividades por el aniversario del nacimiento del profeta Mahoma, una fecha importante en el calendario musulmán, según han confirmado las autoridades del país africano.

La medida, recogida por un comunicado del Ministerio de Justicia marroquí, afecta a 488 personas que se encuentran en prisión y supone un indulto para doce detenidos y una reducción de la sentencia para 476 de ellas, así como a 193 que se encuentran ya en libertad provisional, incluidos casos en los que se retiran las multas impuestas contra ellos.

El monarca marroquí, que tiene autoridad para conceder estas medidas de gracia con motivo de festividades nacionales o religiosas, participó además el jueves en un acto en la mezquita Hasán de la capital, Rabat, con motivo de los actos por el aniversario del nacimiento de Mahoma, tal y como ha recogido la agencia estatal marroquí de noticias, MAP.