Marruecos o Senegal sucederán a Costa de Marfil en el palmarés de la CAN

Estos son los últimos campeones y el palmarés de la Copa de África antes de la disputa de la final de la 35ª edición del torneo que enfrentará a Marruecos y Senegal el domingo en Rabat.

-- Los diez últimos campeones:

2023: Costa de Marfil

2022: Senegal

2019: Argelia

2017: Camerún

2015: Costa de Marfil

2013: Nigeria

2012: Zambia

2010: Egipto

2008: Egipto

2006: Egipto

-- Palmarés por naciones:

Egipto: 7 títulos (1957, 1959, 1986, 1998, 2006, 2008, 2010)

Camerún: 5 (1984, 1988, 2000, 2002, 2017)

Ghana: 4 (1963, 1965, 1978, 1982)

Costa de Marfil: 3 (1992, 2015, 2023)

Nigeria: 3 (1980, 1994, 2013)

Argelia: 2 (1990, 2019)

RD Congo: 2 (1968, 1974)

Sudáfrica: 1 (1996)

Congo: 1 (1972)

Etiopía: 1 (1962)

Marruecos: 1 (1976)

Senegal: 1 (2022)

Sudán: 1 (1970)

Túnez: 1 (2004)

Zambia: 1 (2012)