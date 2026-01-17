Marruecos o Senegal sucederán a Costa de Marfil en el palmarés de la CAN
Estos son los últimos campeones y el palmarés de la Copa de África antes de la disputa de la final de la 35ª edición del torneo que enfrentará a Marruecos y Senegal el domingo en Rabat.
-- Los diez últimos campeones:
2023: Costa de Marfil
2022: Senegal
2019: Argelia
2017: Camerún
2015: Costa de Marfil
2013: Nigeria
2012: Zambia
2010: Egipto
2008: Egipto
2006: Egipto
-- Palmarés por naciones:
Egipto: 7 títulos (1957, 1959, 1986, 1998, 2006, 2008, 2010)
Camerún: 5 (1984, 1988, 2000, 2002, 2017)
Ghana: 4 (1963, 1965, 1978, 1982)
Costa de Marfil: 3 (1992, 2015, 2023)
Nigeria: 3 (1980, 1994, 2013)
Argelia: 2 (1990, 2019)
RD Congo: 2 (1968, 1974)
Sudáfrica: 1 (1996)
Congo: 1 (1972)
Etiopía: 1 (1962)
Marruecos: 1 (1976)
Senegal: 1 (2022)
Sudán: 1 (1970)
Túnez: 1 (2004)
Zambia: 1 (2012)