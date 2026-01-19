Marruecos presentará una denuncia judicial por el fiasco de la final de la Copa África

Por Mark Gleeson

RABAT, 19 ene (Reuters) -

Marruecos emprenderá acciones legales por el resultado de la final de la Copa África de Naciones del domingo, en la que su rival, Senegal, abandonó el campo para protestar por un penalti concedido en su contra, pero luego volvió para ganar el partido. Marruecos cayó derrotado por 1-0 en la prórroga por Senegal en el partido decisivo de Rabat, pero los anfitriones tuvieron la oportunidad de ganar el trofeo con un penalti en el último suspiro al final del tiempo reglamentario.

Los jugadores senegaleses se retiraron en señal de protesta tras una decisión del VAR de conceder a Marruecos la pena máxima por un tirón en un hombro al delantero Brahim Díaz, que luego desperdició el lanzamiento tras tener que esperar unos 14 minutos antes de que regresara el equipo senegalés.

"La Real Federación Marroquí de Fútbol anuncia que emprenderá acciones legales ante la Confederación Africana de Fútbol (CAF) y la FIFA para que se pronuncien sobre la salida del campo de la selección nacional senegalesa durante la final contra la selección nacional marroquí, así como sobre los acontecimientos que rodearon esta decisión, tras la concesión por parte del árbitro de un penalti que todos los expertos consideraron correcto", señala un comunicado.

"Esta situación tuvo un impacto significativo en el desarrollo normal del partido y en el rendimiento de los jugadores", añadió.

No está claro qué pretende Marruecos con su queja, aparte de expresar su protesta formal por el resultado del partido.

El lunes, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y la CAF condenaron el comportamiento de los jugadores senegaleses y de los miembros del cuerpo técnico tras las caóticas escenas, afirmando que la violencia y las salidas de tono no tienen cabida en el fútbol.

"También hemos presenciado escenas inaceptables en el campo y en las gradas: condenamos enérgicamente el comportamiento de algunos 'hinchas', así como de algunos jugadores y miembros del cuerpo técnico senegaleses", declaró Infantino.

La CAF declaró que estaba revisando las imágenes y que se abriría un procedimiento disciplinario, añadiendo que "condena el comportamiento inaceptable de algunos jugadores y oficiales". (Escrito por Mark Gleeson en Rabat; Edición en español por Raúl Cortés Fernández)