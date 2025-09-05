Marruecos, primer país africano en clasificar al Mundial 2026

Marruecos se clasificó al Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá después de su victoria 5-0 ante Níger, este viernes en Rabat, en la fase de clasificación de la zona África, convirtiéndose así en la primera nación de ese continente en asegurar su presencia en la cita del próximo año.

El centrocampista Ismael Saibari (PSV Eindhoven, 29, 38), los delanteros Ayoub El Kaabi (Olympiakos, 50) y Hamza Igamane (Lille, 68), y el volante Azzedine Ounahi (Girona, 84) dieron a los Leones del Atlas, al frente del grupo E, la clasificación a su tercera Copa del Mundo consecutiva.

Con Marruecos, semifinalista en el Mundial de Qatar 2022, son ya 17 las selecciones clasificadas para el Mundial 2026.

Marruecos ha participado en la Copa del Mundo en seis ocasiones: en 1970, 1986, 1994, 1998, 2018 y 2022.

Fue el primer país africano en superar la primera fase, en México 1986, y el primero africano también en alcanzar las semifinales.

