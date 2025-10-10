Marruecos prolonga el sueño y se mete en los cuartos del Mundial Sub-20

Marruecos, la única selección africana que sigue en competencia, se metió en cuartos de final del Mundial Sub-20 en Chile, tras batir 2-1 el jueves a Corea del Sur.

Tras un centro que cayó al área surcoreana, el delantero marroquí Yassir Zabiri intentó una chilena que le rebotó al defensor Shin Min-ha en el minuto 8 y se coló en propia puerta.

El propio Zabiri, uno de los jugadores destacados del torneo juvenil, aumentó la ventaja en el 58 con un potente cabezazo que puso la tranquilidad en el Estadio El Teniente de Rancagua (90 km al sur de Santiago).

Cuando apenas quedaban segundos para acabar el duelo, el defensor Smail Bakhty tocó la pelota con la mano en el área y provocó un penal que convirtió el delantero Kim Taewon en el minuto 90+6. Eso sí, no hubo tiempo para un último intento asiático.

El próximo desafío de Marruecos, que ya derrotó a potencias como Brasil y España, será Estados Unidos, que más temprano goleó 3-0 a Italia. Los cuartos se jugarán el domingo en la misma ciudad a partir de las 20H00 GMT.

axl/ag