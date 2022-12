Marruecos quiere más tras histórica clasificación a cuartos de final del mundial

Por Mark Gleeson

RAYÁN, Qatar, 9 dic (Reuters) - Marruecos quiere hacer historia en el Mundial el sábado, cuando enfrente a Portugal en cuartos de final, y su entrenador afirmó que no está satisfecho a pesar de haber abierto un nuevo camino para el fútbol árabe e igualado la mejor gesta de un equipo africano.

El DT Walid Regragui dijo que su equipo partirá con desventaja frente a Portugal, pero que ha demostrado ser un auténtico aspirante en Qatar y tienen hambre de más éxitos.

Si gana en el estadio Al Thumama, Marruecos será el primer equipo africano en alcanzar las semifinales, mientras que ya es el primer representante árabe que pasa a cuartos de final.

"Ya hemos conseguido grandes cosas, pero creemos que no es suficiente, queremos llegar más lejos", declaró Regragui en rueda de prensa el viernes.

"Ya hemos demostrado que todos los analistas de datos se equivocaban sobre las posibilidades de Bélgica y también de España. Todos pensaban que perderíamos contra ellos".

Marruecos quedó primera de su grupo en la fase inicial tras empatar con Croacia y vencer a Bélgica y Canadá, antes de imponerse a España en la tanda de penales de octavos de final.

El defensa Nayef Aguerd es duda para el partido del sábado por una lesión en los isquiotibiales, y otros jugadores clave, como el capitán Romain Saiss y el mediocampista Sofyan Amrabat, también arrastran lesiones.

"No vamos a ocultarlo, estamos cansados", declaró el seleccionador, quien asumió tres meses antes del Mundial. "Pero cuando se llega tan lejos en el torneo hay que contar con todos los integrantes de la plantilla. Así que si Nayef no puede jugar, alguien tendrá que ocupar su lugar. No buscaremos excusas, estamos aquí con una misión".

Regragui afirmó que varios jugadores habían llegado a Qatar con lesiones y molestias y se habían visto obligados a jugar con ellas. "No se ha visto a Marruecos al 100%, pero mentalmente somos fuertes", añadió.

Portugal será un rival formidable, añadió.

"Es un gran reto contra uno de los mejores equipos del mundo. Podrían presentar dos o tres equipos de gran calidad en este Mundial", afirmó Regragui sobre la plantilla portuguesa.

"Puede que estén un poco más frescos que los nuestros. No sé si Cristiano Ronaldo jugará, pero espero que no lo haga. Es uno de los más grandes de la historia y me encantaría que no jugara contra nosotros". (Reporte de Mark Gleeson. Editado en español por Javier Leira)

Reuters