Marruecos: Sanidad marroquí remite a la Fiscalía la investigación de las muertes en la maternidad del hospital de Agadir

MADRID, 6 Oct. 2025 (Europa Press) -

El Ministerio de Sanidad marroquí ha anunciado este lunes la suspensión cautelar de varios miembros del personal del Hospital Hasán II de Agadir tras al menos ocho muertes contabilizadas en la unidad de maternidad de este centro hospitalario por supuesta negligencia.

Las concentraciones y protestas posteriores han ocasionado la actual ola de manifestaciones en el país.

El Ministerio ha informado de que ha concluido la investigación a cargo de la Inspección General y de que remitirá los resultados a la fiscalía para la apertura de un proceso judicial, según el comunicado recogido por la agencia de noticias oficial marroquí, MAP.

Los manifestantes comenzaron a concentrarse por centenares frente al hospital para denunciar las muertes en la maternidad y la mala atención prestada a los pacientes en el llamado "hospital de la muerte".

Un vídeo difundido en redes sociales de un hombre pidiendo ayuda para su sobrina de tres meses con espina bífida propició la expansión de las movilizaciones por todo el país.

El ministro de Sanidad marroquí, Amín Tahraui, visitó el pasado martes el hospital, destituyó a varios cargos y prometió medidas de emergencia.

Desde la oposición e incluso desde algunos partidos del bloque de gobierno han alertado de que la crisis va mucho más allá de la situación en Agadir.

El Ministerio ha aprovechado además para defender el proceso de reformas iniciado en el sistema sanitario con la generalización de la cobertura médica y la creación de agencias regionales.