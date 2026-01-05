Marruecos se clasifica a cuartos de final de "su" Copa de África

Marruecos se clasificó a cuartos de final de "su" Copa de África tras derrotar 1-0 a Tanzania en octavos, gracias a un gol de Brahim Diaz (64'), este domingo en Rabat.

Los Leones del Atlas, que pudieron contar con la estrella del PSG Achraf Hakimi, titular por primera vez en el torneo, se enfrentarán el viernes en la siguiente ronda al ganador del duelo entre Sudáfrica y Camerún.

Con cuatro goles, Brahim Díaz, centrocampista ofensivo del Real Madrid, es el máximo goleador de la competición que se disputa en Marruecos.

Jugador franquicia del equipo dirigido por Walid Regragui, Hakimi confirmó su buen estado físico en su primera titularidad en la competición, después de haber sido reservado en los anteriores partidos para que se recuperase de unas molestias en el tobillo.

Incluso llegó a estrellar un balón en el larguero de falta directa (60').