Marruecos se medirá con Senegal en la final de la Copa África

RABAT, 15 ene (Reuters) -

Yassine Bounou detuvo dos penaltis y Youssef En Nesyri transformó el lanzamiento decisivo para que la selección anfitriona, Marruecos, se impusiera por 4-2 a Nigeria en la tanda de penaltis, tras el empate a 0-0 en la tensa semifinal de la Copa Africana de Naciones disputada el miércoles en Rabat.

Marruecos, que aspira a su primer título continental en 50 años, se enfrentará a Senegal, campeón en 2021, en el partido decisivo del domingo en Rabat, mientras que Nigeria chocará con Egipto en el partido por el tercer puesto un día antes.

En los 120 minutos que precedieron a la tanda de penaltis, apenas hubo ocasiones de gol para ninguno de los dos equipos, pero fue Marruecos quien creó las más claras, si bien el guardameta nigeriano Stanley Nwabali se lució con algunas paradas de mérito.

Senegal se impuso 1-0 a Egipto gracias al gol de Sadio Mané en la primera semifinal disputada el miércoles. (Reporte de Nick Said; edición de Andrew Cawthorne; editado en español por Tomás Cobos)