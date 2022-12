Marruecos será "complicado", advierte presidente de la Federación Española

El presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, confió este sábado en que la Roja vuelva a los resultados positivos y advirtió que el enfrentamiento con Marruecos en octavos del Mundial será "complicado".

"El otro día fue un varapalo duro no ganar a Japón, pero el fútbol tiene estas cosas y cuanto antes nos suceda mejor", dijo Rubiales en un encuentro con periodistas.

"Ojalá retomemos el camino de nuestro juego y sobre todo de los resultados que nos van permitir seguir (en Catar) no sólo unos días más sino hasta el 18" en que se juega la final, afirmó el presidente de la RFEF.

"El equipo tiene argumentos, pese a que el otro día fue un día malo", afirmó Rubiales, que mira ya al partido de octavos de final contra Marruecos el martes.

"Vamos a ver si retomamos el camino contra un equipo muy complicado porque Marruecos es una selección muy dura, fuerte y con mentalidad muy europea, pero hay que seguir confiando en el equipo", insistió el presidente de la RFEF.

Preguntado por si teme a Marruecos, Rubiales aseguró que "no hay que temer a nadie" y rechazó que el hecho de que España vaya por un lado teóricamente más fácil del cuadro del Mundial evitando a Brasil, suponga una ventaja.

"Evitar a Brasil o no, al final nunca se sabe. El último partido contra Japón, lo que nos tiene que enseñar es que no hay ningún enemigo pequeño. El camino bueno (del cuadro) será si llegamos el 18 a la final", sentenció.

Rubiales también defendió la validez del polémico segundo gol japonés que dio la victoria a la selección nipona contra España (2-1) después que pareciera que el balón hubiera traspasado la línea de fondo cuando Kaoru Mitoma centró para el gol de Ao Tanaka.

"Pienso que el gol es legal, el balón no llega a salir. Es una jugada que vemos a menudo y es muy difícil verlo. Al final no es una proyección, ni una imagen en diagonal que parezca que el balón ha salido, (lo que vale) es una desde arriba, a vista de pájaro y se aprecia que no todo el balón ha salido", explicó.

Gr/psr

AFP