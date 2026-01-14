Marruecos tumba por penales a Nigeria y pasa a la final de su Copa de África

El anfitrión Marruecos sufrió, sudó y celebró finalmente al imponerse 4-2 en la tanda de penales (0-0 en 120 minutos) a Nigeria en la segunda semifinal de la Copa de África de Naciones (CAN), este miércoles en Rabat.

Pese al ruidoso apoyo de la hinchada local, los marroquíes no consiguieron encontrar grietas en el orden defensivo nigeriano y el pulso tuvo que decidirse desde el punto fatídico.

Allí los nigerianos erraron dos de sus lanzamientos y los locales solo uno, lo que les envía a la segunda final de su historia, después del título logrado en 1976.

Senegal será el rival en la final, después de ganar 1-0 al Egipto de Mohamed Salah en la primera semifinal con un solitario tanto de Sadio Mané (1-0) en Tánger.