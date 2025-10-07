Marruecos: Un diputado de uno de los partidos del Gobierno de Marruecos dimite y se retracta horas después

MADRID, 7 Oct. 2025 (Europa Press) -

El diputado Tui Benyelún, del Partido Autenticidad y Modernidad (PAM), uno de los tres que forman el Gobierno marroquí, ha dado un paso atrás, retirando su dimisión tan solo horas después de haberla presentado, en medio de las protestas sociales de la Generación Z 212 que han sacudido el país en los últimos diez días.

El también regidor de Mers Sultan, a las afueras de la ciudad de Casablanca, se ha retractado "tras confirmar la disposición del Gobierno a responder con prontitud a las demandas de los jóvenes", según declaraciones atribuidas a Benyelún recogidas por Hespress.

"Tras su intención de dimitir de la Cámara de Representantes, en vista de las continuas protestas en nuestro país, varios de sus compañeros diputados, colegas del grupo parlamentario del Partido Autenticidad y Modernidad, le respondieron y le dieron garantías suficientes sobre la respuesta urgente y positiva del Gobierno a las demandas de todos los ciudadanos, especialmente de los jóvenes", han agregado fuentes citadas por este portal de noticias marroquí.

Apenas horas antes, a las 18.00 horas (hora local, 19.00 hora peninsular española), el diputado anunció su renuncia en un comuncicado recogido por Nador City en el que "asume su responsabilidad y reconoce las demandas expresadas por la ciudadanía y por los jóvenes en particular".

Benyelún ha resaltado en la misma nota que fue elegido para representar a la nación y para "trabajar para fortalecer la labor de supervisión parlamentaria, evaluar las políticas públicas y las diplomacia". Sin embargo, "la actuación del Gobierno y las leyes no siempre han sido acordes con las aspiraciones" de la población, por lo que dimite "por respeto" a su "deber moral y nacional".

Este lunes se han producido nuevas protestas y movilizaciones en varias ciudades marroquíes en el que supone el décimo día consecutivo de manifestaciones para exigir reformas en educación y sanidad y que sean juzgados los responsables de corrupción.

Ha habido concentraciones en Casablanca, en la plaza Hammam, donde se ha pedido la dimisión del primer ministro, Aziz Ajanuch, y en otras ciudades del país, siempre con la consigna de la movilización pacífica.

El canal de Discord Generación Z 212 del que surgió la protesta ha superado ya los 188.000 miembros.