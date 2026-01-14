Marruecos y Senegal disputarán la final esperada en la Copa de África

Presentados antes del torneo como los dos grandes favoritos, el anfitrión Marruecos y Senegal cumplieron las expectativas y este miércoles se clasificaron a la final de la Copa de África de Naciones (CAN), donde se disputarán el título el domingo.

Los marroquíes necesitaron la tanda de penales para deshacerse de Nigeria (4-2 después de empate 0-0), mientras que los senegaleses superaron 1-0 al Egipto de Mohamed Salah gracias a un tanto de Sadio Mané.

Los dos finalistas aspirarán a un segundo título en este torneo continental: Marruecos fue campeón en una ocasión, en 1976, mientras que Senegal levantó el trofeo en una época mucho más cercana, en la edición de 2021 (desplazada en el calendario a 2022 por la pandemia del covid-19).

- Bono, el héroe de la noche -

El estadio del Príncipe Moulay Abdellah de Rabat será el escenario de la final y fue en ese recinto donde Marruecos festejó este miércoles su éxito en la tanda contra las Super Águilas, con su arquero Yassine Bounou "Bono" como héroe de la noche con dos paradas, ante los tiros de Samuel Chukwueze y Bruno Onyemaechi.

Los marroquíes, semifinalistas por sorpresa en el último Mundial de Catar 2022, solo erraron uno de sus lanzamientos y accedieron así a su segunda final de la CAN, después de la perdida en 2004 ante Túnez. Para lograr su título de 1976 no disputaron ninguna final como tal, ya que el campeón se decidió al término de un grupo entre cuatro selecciones.

Achraf Hakimi, estrella de Marruecos, estuvo muy activo pero no pudo anotar en el partido, sin contar su penal marcado en la tanda decisiva. En el 35 había enviado ligeramente alto un disparo de falta.

- La última CAN de Mané -

En la primera semifinal, Senegal se impuso 1-0 a Egipto con Mané como líder, consiguiendo el tanto de la victoria en el minuto 78.

El choque había sido presentado como un pulso entre el propio Mané y su excompañero en el Liverpool Mohamed Salah y el vencedor fue claro.

Después de un tiro de Lamine Camara despejado por la defensa, el balón cayó a Mané, que controló y se acomodó una posición de disparo, sorprendiendo al veterano Mohamed El Shenawy (37 años) con un envío raso ajustado al palo.

Mané confirmó tras el triunfo que está disputando su última CAN: "Estoy feliz con que mi último partido en la CAN sea una final con mis Leones. Espero que consigamos el trofeo y podamos llevarlo a Dakar".

- Salah, eliminado -

Salah, a sus 33 años, se quedó sin pólvora en esta ocasión y ve esfumarse la posibilidad de ser campeón continental con su selección, con la que intentará desquitarse en junio en el Mundial.

Los Faraones egipcios estuvieron especialmente inofensivos en este partido, en el que Senegal dominó claramente, aunque falló en la efectividad.

En la final del domingo, Senegal tendrá que hacer frente a dos bajas sensibles.

La primera de ellas, la de su capitán y defensa Kalidou Koulibaly, que fue cambiado hacia el minuto 23 por una lesión en el aductor izquierdo. No hará falta esperar para conocer la gravedad de su problema para confirmar su ausencia en la final, ya que con dos tarjetas amarillas debe cumplir un partido de suspensión.

Por esa acumulación de dos amarillas se perderá la final otro senegalés, el mediocampista Habib Diarra, que ya había sido amonestado en cuartos de final ante Mali.