Marseille-Toulouse y Lyon-Lens en cuartos de la Copa de Francia

Olympique de Marsella recibirá al Toulouse y el Lyon al Lens en cuartos de final de la Copa de Francia, según deparó el sorteo realizado este jueves.

El partido entre lioneses, invictos desde hace once partidos, y los Dogos, segundos en Ligue 1, es el plato estrella de estos cuartos, que se disputarán en torno al 4 de marzo.

Este jueves, en el último partido de octavos, el Estrasburgo se impuso 3-1 al Mónaco. En semifinales, el conjunto de Alsacia se enfrentará al único club de Ligue 2 aún en liza, el Reims.

El Lorient-Niza completa los cuartos de final.

La Copa de Francia se presenta especialmente abierta esta temporada ya que el PSG fue eliminado en dieciseisavos de final.