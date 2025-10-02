Marsella busca su cuarta victoria consecutiva y PSG visita a Lille como líder de la Liga 1

```html

PARÍS (AP) — El resurgente Marsella busca su cuarta victoria consecutiva en la Liga 1 cuando viaje a enfrentar al colista Metz el sábado, mientras que el Lyon, que también está en lo alto, busca mantener un impresionante comienzo.

La victoria de Marsella contra el campeón defensor Paris Saint-Germain la semana pasada parece haber galvanizado al equipo del entrenador Roberto De Zerbi, que está jugando el fútbol fluido que los exigentes aficionados del club desean. De Zerbi describió el deslumbrante desempeño de la primera mitad de Marsella en la victoria 4-0 contra el Ajax en la Liga de Campeones el martes como "cercano a la perfección".

Después de ganar 2-1 en Barcelona el miércoles, el PSG enfrenta un difícil viaje a Lille el domingo.

Partidos clave

El PSG, afectado por lesiones, viaja para jugar contra un equipo de Lille que tiene algo que demostrar.

El brillante comienzo de temporada de Lille se ha desplomado después de dos derrotas consecutivas. Además, Lille no logró anotar en ambos partidos y desperdició una serie de oportunidades en la derrota en casa 1-0 ante Lyon el domingo pasado.

El futuro de Lyon parecía sombrío cuando fue descendido a la Ligue 2 por irregularidades financieras, solo para que la decisión fuera revocada en apelación. Aun así, Lyon tuvo que vender al delantero Georges Mikautadze para equilibrar las cuentas, y pocos observadores consideraban a Lyon como un contendiente.

Sin embargo, Lyon está empatado con el PSG en la cima de cara al partido en casa del domingo contra Toulouse y busca su sexta victoria en siete partidos. Lyon ha permitido solo tres goles, uno menos que el PSG.

Mónaco enfrenta a Niza en el derbi de la Riviera el domingo, con ambos equipos mostrando inconsistencia. El Mónaco, en cuarto lugar, ha anotado 14 veces pero ha recibido diez goles, mientras que el Niza, en el duodécimo lugar, ha anotado solo siete veces y ha perdido tres partidos.

Jugadores a seguir

El extremo del Marsella, Igor Paixão, anotó dos goles bien ejecutados contra el Ajax, sus primeros goles desde que se unió desde el Feyenoord en un acuerdo que podría ascender a 35 millones de euros (US$40,6 millones). Paixão anotó 18 goles en 47 partidos la temporada pasada y fue votado como el jugador holandés de la temporada.

Tanner Tessmann se está convirtiendo en un jugador clave en el mediocampo de Lyon. El internacional de Estados Unidos ha anotado dos veces y proporciona una cobertura valiosa para una defensa que ha mantenido cinco porterías a cero.

El veterano Olivier Giroud ha tenido un buen comienzo en Lille con tres goles.

Pero el delantero de 39 años se mostró cansado contra Lyon y Lille lo necesita en su mejor forma contra el PSG.

Fuera de acción

El PSG sigue sin el capitán del club, lesionado Marquinhos, y los delanteros estrella Ousmane Dembélé y Désiré Doué.

El entrenador del PSG, Luis Enrique, está a la espera de más noticias sobre el mediocampista João Neves. Aunque fue seleccionado contra Barcelona después de perderse dos partidos por una lesión en el muslo, Neves fue reemplazado momentos antes del inicio.

Mientras tanto, el entrenador de Lille, Bruno Genesio, está suspendido por un partido tras su tarjeta roja contra Lyon.

Fuera del campo

La residencia del delantero del Estrasburgo, Emanuel Emegha, fue supuestamente robada el viernes pasado mientras jugaba contra Marsella, y se robaron bienes por valor de 200.000 euros (US$235.000).

El robo tuvo lugar en el mismo complejo de apartamentos donde el exdelantero del Estrasburgo, Kevin Gameiro, también fue robado el año pasado. Según el periódico Le Parisien, dos personas han sido arrestadas en relación con los dos robos.

