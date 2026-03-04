Marsella cae en cuartos de la Copa de Francia, Toulouse y Niza a semis

El Olympique de Marsella fue la víctima ilustre del miércoles en los cuartos de final de la Copa de Francia, al caer en la tanda de penales de su duelo ante el Toulouse.

También en los penales se clasificó el Niza, en su caso en el campo del Lorient.

Toulouse y Niza se unen así en semifinales al Estrasburgo, que el martes eliminó al Reims, de la segunda división, mientras que el jueves se disputa la eliminatoria estelar de esta ronda, entre Lyon y Lens, los equipos que actualmente son tercero y segundo en la clasificación de la Ligue 1.

El Paris Saint-Germain, ganador del torneo en las dos anteriores temporadas, quedó eliminado esta temporada en la Coupe en dieciseisavos de final ante su vecino Paris FC.

En su partido del miércoles en su estadio Vélodrome, saldado con un 2-2, el Marsella se había adelantado por dos ocasiones gracias al inglés Mason Greenwood (2' de penal) y el brasileño Igor Paixão (56'), pero el Toulouse igualó en sendas ocasiones, gracias a Yann Gboho (13') y Charlie Cresswell (60').

En la tanda decisiva (4-3), por el Toulouse falló el venezolano Cristian Cásseres, mientras que por el Marsella erraron dos jugadores, el argentino Leonardo Balerdi y el británico Ethan Nwaneri, lo que terminó condenando al Olympique a la eliminación en un torneo donde tenía depositadas grandes esperanzas este curso.

El Marsella es segundo en el palmarés de la Copa de Francia con 10 títulos, solo superado por el PSG, que logró 16.

Sin embargo, el último de los conseguidos por los marselleses se remonta a 1989.

-- Resultados de los cuartos de final de la Copa de Francia

- Martes:

(+) Estrasburgo - Reims (2ª) 2 - 1

- Miércoles:

Lorient - (+) Niza 0 - 0 (5-6 por penales)

Marsella - (+) Toulouse 2 - 2 (4-3 por penales)

- Jueves:

(20h10 GMT) Lyon - Lens

NOTA: los equipos precedidos del signo (+) están clasificados para las semifinales.