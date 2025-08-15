Marsella cae en el descuento ante un Rennes con diez al inicio de Ligue 1

El Rennes, que jugó una hora de partido con un hombre menos, fue capaz de ganar 1-0 al Marsella, este viernes en el partido que abrió la temporada 2025-2026 de la Ligue 1 francesa.

Un tanto de Ludovic Blas en el 90+1 dejó los tres puntos en Bretaña y recompensó a un Rennes que batalló contra viento y marea desde que se quedó con diez jugadores por la expulsión del marroquí Abdelhamid Aït Boudlal en el 31.

Blas había comenzado el partido como suplente y había entrado en el partido apenas seis minutos antes.

El Marsella, vigente subcampeón del torneo, fue el claro dominador del juego pero falló en la ejecución y llegó a enviar el balón al palo en dos ocasiones.

Mason Greenwood fue perfectamente controlado por su excompañero de equipo Quentin Merlin y no pudo ser el líder ofensivo que el Olympique necesitaba para salir victorioso de este primer compromiso liguero.

El Rennes había tenido varias ocasiones antes del tanto de Blas, principalmente al contragolpe, pero hasta el descuento el arquero argentino Gerónimo Rulli las había desbaratado con éxito.

El vigente campeón y gran favorito, el París Saint-Germain, cerrará el domingo esta primera jornada, rindiendo visita al Nantes.

El PSG llegará a ese partido tras conquistar el miércoles su primer título oficial del nuevo curso, superando en la tanda de penales de la Supercopa de Europa al Tottenham inglés en Udine (Italia).