Marsella gana el clásico al PSG “de oro”

Marsella y París son los puntos calientes del fútbol francés y este lunes dio buena prueba de ello: mientras en el Velódrome el conjunto del sur se imponía 1-0 en el clásico al PSG, en la capital varios miembros del club parisino eran premiados en la gala del Balón de Oro.

Un gol del marroquí Nayef Aguerd al minuto 5 decantó la balanza de un partido inicialmente previsto el domingo pero que tuvo que ser aplazado al lunes por la amenaza de tormenta en medio del temporal que golpea el sur de Francia. Un gol que rompió una racha del Olympique de Marsella de 14 años sin ganar en su cancha al PSG en liga.

El resultado rompe el invicto que los parisinos mantenían hasta esta quinta jornada de la Ligue 1, y deja a los cuatro primeros clasificados empatados a 12 puntos.

El Mónaco es nuevo líder, seguido del PSG, Lyon y Estrasburgo, todos con cuatro victorias y una derrota en las primeras fechas. El Marsella por su parte escala a la sexta posición con 9 unidades, tras un inicio de temporada de alta tensión.

A los hombres entrenados por Roberto De Zerbi, que se inclinaron el pasado martes contra el Real Madrid (2-1) en su entrada en liza en la Liga de Campeones de Europa, se les puso pronto el partido de cara: en un balón colgado al área, Aguerd remató de cabeza sin demasiada fuerza... pero el balón pasó por encima de Lucas Chevalier, en una mala salida del guardameta.

Alarma a 10 días de visitar al Barça

Su llegada a la portería del París Saint-Germain desplazó al italiano Gianluigi Donnarumma a una salida repentina e inesperada hacia el Manchester City. Y mientras Chevalier fallaba en el Velódrome, un sonriente Donnarumma recibía en París el trofeo Yashin a mejor portero de la temporada, un reconocimiento a su protagonismo en el histórico año del PSG.

El aplazamiento del encuentro hizo que únicamente los jugadores lesionados de la plantilla parisina pudieran asistir a la gala del Balón de Oro en el teatro del Châtelet, entre ellos Ousmane Démbélé, máximo favorito al galardón.

Luis Enrique, galardonado con el trofeo Cruyff a mejor entrenador del año, no tenía humor para celebraciones en el banquillo tras asistir impotente a la primera derrota de los suyos esta temporada, a poco más de una semana del gran choque en Liga de Campeones en casa del FC Barcelona.

Para el Marsella esta victoria supone una dosis de moral antes de dos partidos importantes: la visita el viernes al Estrasburgo, con la que podría acercarse todavía más a la parte alta, y la recepción en casa del Ajax en la segunda jornada de Champions.

bur-dam/ma