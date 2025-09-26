Marsella gana en Estrasburgo gracias al panameño Murillo y es líder de la Ligue 1

Un gol en el descuento del panameño Amir Murillo le dio la victoria al Marsella en Estrasburgo por 2-1 este viernes en la apertura de la 6ª jornada de la Ligue 1, donde el Olympique se puso líder.

Los marselleses ganaron el Clásico al PSG el pasado lunes y siguen ahora su tendencia al alza, sumando 12 puntos, lo que les permite encabezar la tabla igualados con Mónaco, con el propio PSG y con el Lyon.

Monegascos y parisinos jugarán el sábado, en Lorient y ante el Auxerre, respectivamente, mientras que el Lyon visita el domingo al Lille.

Pero a la espera de esos partidos, el Marsella duerme líder y el responsable de ello fue Murillo, al definir con la zurda en el área en el 90+1.

El Estrasburgo pudo igualar en el 90+3 por medio del argentino Joaquín Panichelli, pero finalmente los tres puntos viajaron al sur.

Antes del gol decisivo de Murillo, el marfileño Abdoul Ouattara había puesto por delante al Estrasburgo y el gabonés Pierre-Emerick Aubameyang había igualado en el 78 para el equipo de Roberto De Zerbi, suspendido en este partido tras su expulsión en el Clásico.

El Marsella consiguió además tomarse una pequeña revancha sobre el Estrasburgo, que hace casi justo un año le había derrotado 1-0 en este mismo estadio de La Meinau.

Las últimas victorias son un buen presagio para el Marsella antes de recibir al Ajax de Ámsterdam el martes en la Liga de Campeones.

rbo/bm/dr/ma