Marsella pierde en casa ante Nantes tras quedarse con nueve jugadores

Tras quedarse con un hombre menos primero, y con dos menos después, el Olympique de Marsella perdió 2-0 este domingo este domingo en el Velodrome contra el Nantes durante la 17ª fecha de la Ligue 1, desprovechando la ocasión de reforzar su tercera posición.

El equipo de Roberto De Zerbi recibió un primer gol en el minuto 31, obra de Fabien Centonze, poco después de la roja a Arthur Vermeeren (26').

Las ya exiguas esperanzas marsellesas se esfumaron con una segunda expulsión (Bilal Nadir, 56'), y con otro gol de Rémy Cabella de penal (88').

El Marsella cuenta con 8 puntos menos que el líder Lens, y está a cuatro del París Saint-Germain, que jugará este domingo el derbi de la capital ante el París FC en el Parque de los Príncipes.

Precisamente el PSG será el rival del Marsella en el Trofeo de Campeones (la Supercopa francesa), en jueves en Kuwait, en la que será la ocasión para el equipo del sur de Francia de conquistar su primer título en casi 15 años.