Marsella se divierte en Niza y se pone líder provisional en Francia

El Marsella, que se paseó con una goleada 5-1 en el campo del Niza, se puso provisionalmente líder en la clasificación de la Ligue 1 francesa este viernes en la apertura de la decimotercera jornada.

El Olympique suma ahora 28 puntos, uno más que el París Saint-Germain, que se ve desplazado al segundo lugar antes de recibir el sábado a Le Havre (12º) en el Parque de los Príncipes.

Respecto al Lens (3º), que recibe el sábado al Estrasburgo (4º), el Marsella se distancia por ahora con tres unidades de ventaja.

El internacional gabonés Pierre-Emerick Aubameyang adelantó al Marsella en el minuto 11 y luego el inglés Mason Greenwood consiguió un doblete que puso a cubierto a su equipo (33' y 53').

El estadounidense Timothy Weah amplió la cuenta en el 58 y el Niza acortó en el 63, sin llegar nunca a sentirse capaz de remontar.

El quinto y definitivo de los visitantes lo firmó, en el 74, el brasileño Igor Paixão.

No solo el Marsella se puso al frente de la clasificación, sino que Greenwood pasó igualmente a encabezar la tabla de máximos anotadores del torneo, ahora con 10 dianas, una más que el argentino Joaquín Panichelli (Estrasburgo), que acumula 9.

Greenwood fue además el encargado de sacar el córner que terminó permitiendo el tanto inicial de Aubameyang, que destacó por su parte en este partido también como asistente, al dar el pase decisivo para el cuarto y quinto gol de su equipo.

Es la tercera victoria consecutiva en Ligue 1 para el Marsella, que afrontará así con confianza el compromiso europeo del martes ante el Newcastle inglés en la quinta jornada de la Liga de Campeones.

Por su parte, el Niza se queda frenado en la novena posición de la Ligue 1, fuera de los puestos europeos.

