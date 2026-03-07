Marsella se venga del Toulouse y se sube al podio en la Ligue 1

El Marsella se cobró la revancha respecto al Toulouse, el equipo que le eliminó el miércoles en cuartos de final de la Copa de Francia y al que ahora pudo derrotar como visitante por 1-0, este sábado en la 25ª jornada de la Ligue 1.

En la clasificación, los marselleses suben provisionalmente del cuarto al tercer puesto, adelantando en un punto al Lyon (ahora 4º), que el domingo recibe en su estadio de Décines-Charpieu al Paris FC (14º) en el duelo que cerrará la jornada.

El autor del único tanto del Marsella en el campo del Toulouse (12º) fue el inglés Mason Greenwood, asistido por el brasileño Paixão en el minuto 17.

Greenwood suma su decimoquinto gol en esta edición de la liga francesa, donde lidera ahora en solitario con uno de ventaja sobre el argentino Joaquín Panichelli, del Estrasburgo, que sigue con 14.

Fue suficiente para que el Olympique se llevara los tres puntos ante un Toulouse que en Ligue 1 sigue con su mala racha, con cuatro derrotas y dos empates en sus seis últimos partidos.

El Toulouse, entrenado por el español Carles Martínez Novell, solo ha ganado una vez en lo que va de 2026, el pasado 17 de enero ante el Niza (5-1).

En los otros partidos del día, el Estrasburgo (8º) no pudo pasar del empate sin goles en su visita al Auxerre (16º), lo que le impide acercarse a los puestos europeos.

En el primer duelo del sábado, el Nantes (17º, penúltimo) se complicó la permanencia seriamente al perder 1-0 en casa ante el Angers (11º), que gracias al solitario tanto del marroquí Amine Sbaï (52') se asienta en la zona tranquila de la tabla.