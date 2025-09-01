Marsella traspasa a Rabiot al AC Milan y se refuerza con Pavard

En un agitado último día del mercado, el Marsella traspasó este lunes al mediocampista Adrien Rabiot al AC Milan, anunció oficialmente el club francés, que se hizo a la vez con el defensa Benjamin Pavard, del Inter de Milán.

Pavard, campeón mundial en 2018 con Francia, jugaba desde hacía dos años en el Inter, después de estar cuatro temporadas en el Bayern de Múnich.

Ha jugado 55 partidos con Francia, con la que además del título mundial en Rusia fue subcampeón del mundo en 2022.

Después de debutar en el Lille, ha sido en Alemania (Stuttgart, Bayern de Múnich) e Italia (Inter) donde se ha consagrado.

Ganó la Bundesliga en cuatro ocasiones y la Serie A en una.

Su llegada es un refuerzo de prestigio para un Olympique de Marsella que este lunes se despidió de Rabiot, otro internacional francés, que pasó al AC Milan.

"El AC Milan se complace en anunciar la firma de Adrien Rabiot, del Olympique de Marsella, con un contrato que dura hasta el 30 de junio de 2028", explicó el club rossonero en un comunicado.

Rabiot ya estuvo en el Calcio en el pasado, cuando vistió la camiseta de la Juventus de 2019 a 2024. Entonces tuvo como técnico a Massimiliano Allegri, el actual entrenador del Milan.

El Marsella había apartado a Rabiot y al atacante inglés Jonathan Rowe después de una pelea el 15 de agosto, tras la derrota 1-0 en Rennes.

Rowe fichó la pasada semana por otro club italiano, el Bolonia, con lo que será rival de Rabiot esta temporada.

stt-jr/dr/raa/