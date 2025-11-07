Marshawn Kneeland, de los Cowboys, muere en aparente suicidio tras huir de la policía

Marshawn Kneeland, jugador defensivo de los Cowboys de Dallas, fue encontrado muerto en un aparente suicidio después de evadir a las autoridades en su vehículo y huir a pie de la escena de un accidente, informaron las autoridades de un suburbio de esa ciudad. Tenía 24 años.

La policía de Frisco informó el jueves que investiga el suicidio. Añadió que Kneeland no se detuvo ante los patrulleros del Departamento de Seguridad Pública de Texas por una infracción de tráfico.

A ello siguió una persecución a la que se unió la policía de Frisco el miércoles por la noche.

Las autoridades perdieron de vista el vehículo, minutos antes de localizarlo estrellado. Durante la búsqueda, luego que Kneeland huyó a pie del lugar del accidente, los agentes dijeron que recibieron información de que Kneeland estaría en riesgo de suicidarse.

Mientras las autoridades buscaban a Kneeland, un despachador informó a los agentes que personas que lo conocían habían recibido un mensaje de texto grupal de Kneeland “diciendo adiós”.

"Están preocupados por su bienestar", señalan las grabaciones de Broadcastify, sistema que archiva transmisiones de radio de seguridad pública.

“Estamos hablando con la novia. Ella está tratando de llamar a su agente. Pero estamos tratando de que lo llame primero. Ella dice que él está armado y tiene un historial de enfermedades mentales. La cita directa de ella fue, 'Él lo terminará todo'”, dijo otro despachador a los agentes.

El cadáver encontrado presentaba una herida de bala autoinfligida el jueves por la madrugada, aproximadamente tres horas después del accidente, informó la policía sin especificar dónde fue encontrado el cuerpo de Kneeland. En las grabaciones de Broadcastify, los agentes dijeron que habían intentado ponerse en contacto con Kneeland llamándolo y enviándole mensajes de texto y habían utilizado un dron para intentar localizarlo después del accidente.

NOTA DEL EDITOR: Esta historia incluye discusión sobre el suicidio. Si usted o alguien que conoce necesita ayuda, la línea nacional de prevención del suicidio y crisis en Estados Unidos está disponible llamando o enviando un mensaje de texto al 988. También hay un chat en línea en 988lifeline.org. Las líneas de ayuda fuera de Estados Unidos se pueden encontrar en www.iasp.info/suicidalthoughts.

La muerte de Kneeland ocurrió solo días después de que recuperó un despeje bloqueado y lo llevó a la zona de anotación en la derrota de los Cowboys, por 27-17 ante los Cardinals de Arizona.

Kneeland cumplía su segunda temporada con los Cowboys. Fue una selección de segunda ronda del draft de 2024 procedente de la Universidad de Western Michigan.

Jonathan Perzley, el agente de Kneeland, pidió privacidad.

“Estoy destrozado al confirmar que mi cliente y querido amigo Marshawn Kneeland falleció anoche”, dijo en un comunicado. “Marshawn puso su corazón en cada jugada, cada práctica y cada momento en el campo. Perder a alguien con su talento, espíritu y bondad es un dolor que apenas puedo expresar con palabras”.

Su temporada de novato comenzó de manera prometedora antes de perderse cinco partidos debido a una lesión de rodilla.

Kneeland logró la primera captura de su carrera en el partido inaugural de esta temporada contra Filadelfia. Jugó en siete de los nueve partidos de este año, perdiéndose dos por una lesión de tobillo.

“Marshawn era un compañero de equipo querido y un miembro de nuestra organización”, manifestaron los Cowboys. “Nuestros pensamientos y oraciones están con su novia Catalina y su familia”.

Los Cowboys han seleccionado con frecuencia a defensores en las dos primeras rondas del draft. Kneeland fue reclutado un año después de que el defensor Sam Williams fuera elegido por Dallas en la segunda ronda. Williams bloqueó el despeje que Kneeland recuperó contra los Cardinals.

La madre de Kneeland, Wendy Kneeland, murió repentinamente mientras él se preparaba para el draft. Según The Dallas Morning News, llevaba las cenizas de su madre en un collar después de unirse a los Cowboys.

“Estamos profundamente entristecidos por la trágica noticia del fallecimiento de Marshawn Kneeland de los Cowboys”, indicó la NFL. “Hemos estado en contacto con los Cowboys y hemos ofrecido apoyo y recursos de asesoramiento”.

Robert Prince, coach de receptores de los Dolphins de Miami y quien tenía el mismo puesto con los Cowboys cuando Kneeland era novato el año pasado, tenía lágrimas en los ojos al reunirse con los reporteros el jueves.

“Pasamos mucho tiempo juntos cuando él estaba lesionado y entrenando en el gimnasio”, comentó Prince. “Charlábamos. Él era un chico de Western Michigan y yo entrené con los Lions por un tiempo, así que teníamos algunas historias de Michigan. Buen chico. Lamento escuchar eso sobre él”.

Durante su último año con Western Michigan, Kneeland fijó un récord personal de 57 tacleadas junto con 4 capturas y media en nueve partidos.

“Mi corazón está absolutamente roto por la pérdida de Marshawn Kneeland”, dijo Lance Taylor, entrenador de Western Michigan. “Su liderazgo, energía y sonrisa eran contagiosos, y dejó un impacto duradero en todos en nuestro equipo. Habiéndolo entrenado durante mi primera temporada aquí, desarrollamos un vínculo especial que iba mucho más allá del fútbol americano”.

Los homenajes fueron múltiples en la NFL. Uno de ellos fue de Jeffery Simmons, tackle defensivo de los Titans de Tennessee que planteó el tema de la concienciación sobre el suicidio con un reportero durante el campamento de entrenamiento este año.

“¡Es terrible ver la noticia de nuestro hermano de la NFL!” escribió Simmons en X. “Incluso cuando alguien lleva la sonrisa más grande, asegúrate de simplemente verificar cómo está. Nunca se sabe, hombre. No tengas miedo de pedir ayuda, todos pasamos por cosas que a veces ocultamos".

Los hermanos de dos de los compañeros de Kneeland en Dallas, el quarterback Dak Prescott y el defensor Solomon Thomas, murieron por suicidio y tienen fundaciones que apoyan la concienciación y prevención del suicidio. La hermana de Thomas, Ella, tenía la misma edad que Kneeland.

