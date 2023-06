Marta Corredera se despide del Real Madrid después de tres años

La futbolista española Marta Corredera, lateral izquierdo del Real Madrid femenino, se ha despedido este miércoles del club merengue después de tres temporadas, aunque la última de ellas sin participar en partidos oficiales debido a su recuperación tras ser madre por cesárea en agosto de 2022.

"Ha sido un placer contar contigo durante estos tres años. ¡Todo nuestro cariño y mucha suerte en esta nueva etapa!", indicó el Real Madrid desde su cuenta oficial en Twitter. "¡El placer ha sido mío! Gracias por todo y mucha suerte en el futuro", respondió la propia Corredera.

La defensa catalana disputó su último encuentro con el Real Madrid el 16 de diciembre de 2021, durante una victoria por 3-0 sobre el Zhytlobud-1 de Járkov en la Champions League. Un mes más tarde, Corredera anunció que estaba embarazada de su primer hijo y que por ese motivo iba a hacer "una pausa deportiva".

Ella misma habló el pasado mes de mayo sobre las secuelas que le había dejado el parto y cómo compaginaba el deporte de élite con la maternidad. "Yo no estoy bien físicamente. Me han quedado secuelas de esa cesárea y no estoy entrenando no porque no quiera, sino porque no puedo", declaró entonces en el canal de DAZN en Twitch.

La jugadora catalana se quejó por haber sido tildada de "egoísta" y de haber escuchado "barbaridades" sobre ella. "El club no emite comunicados y yo no soy nadie para hacerlo", dijo Corredera acerca de las actualizaciones sobre su estado físico, en plena recuperación por dicho parto.

De igual modo, Corredera participó en la reciente jornada 'El impacto de la maternidad en el rendimiento deportivo', organizada por la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE). "Me siento orgullosa de haber ayudado, como otras compañeras, a abrir camino", afirmó durante una charla con Mar Moreno, preparadora física del Levante UD Femenino, y con Tania Tabanera, coordinadora de fútbol femenino de la AFE.

"Es difícil aceptar que pases de estar jugando competición un partido de competición europea a tener náuseas y mareos que no te permiten ni levantarte", agregó Corredera. "Ha sido muy duro, pero con el trabajo junto a especialistas ya estoy en fase de recuperación, tanto física como psicológica", apuntó la ya exdefensa del Real Madrid.

Europa Press