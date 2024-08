Marta dice que final de París-2024 "probablemente" fue su último juego oficial con Brasil

La legendaria atacante brasileña Marta dijo que la derrota 1-0 ante Estados Unidos este sábado en la final de los Juegos de París-2024 "probablemente" fue su último partido con Brasil en torneos oficiales, y se mostró "orgullosa" del emotivo reconocimiento que le dieron los hinchas en el Parque de los Príncipes.

"En los Juegos Olímpicos (sí) y probablemente en competiciones oficiales, creo que en el Mundial no me verán más. No sé lo que puede suceder, no sé cuáles son los planes de la selección, pero mis planes son poder seguir contribuyendo con el equipo de alguna manera, porque es mi vida", dijo la '10', de 38 años, en zona mixta.

"No me voy a alejar del fútbol. Voy a intentar contribuir de alguna forma con esta generación (de futbolistas brasileñas), porque son chicas muy talentosas y conscientes de lo que podemos lograr", agregó.

Marta entró en el minuto 61 de la derrota de la 'Seleçao' ante las estadounidenses, en el que fue el cierre de sus sextos y últimos Juegos Olímpicos.

Pero pudo hacer poco para cambiar el destino en su tercera final olímpica. En las dos anteriores, en Atenas-2004 y Pekín-2008, también ante el Team USA, fue plata.

Al repetir el color en París-2024, se convirtió en la futbolista brasileña, incluidos los hombres, con más medallas olímpicas.

"Siento orgullo, orgullo por el equipo, por todo lo que hicimos en la competición. Es un torneo muy difícil, un juego cada dos días, muchas lesiones. Pero logramos superarnos durante todo el certamen y llegar a la final para alcanzar nuestro objetivo mayor, que era salir de aquí con la medalla", apuntó.

"Obviamente que al jugar una final uno siempre desea ganar la medalla de oro, pero, en realidad, eso es consecuencia de lo que podíamos hacer dentro del campo. Tuvimos chances, pero no fuimos tan efectivas y acabamos pagando por no haber concretado. Pero bueno, hace parte del fútbol", señaló.

Considerada la mejor futbolista de la historia, la zurda fue aclamada en el Parque de los Príncipes, hogar del PSG, al término del juego y cuando su nombre fue mencionado durante la ceremonia de premiación.

"Da orgullo, ¿no? Son poco más de veinte años haciendo lo que más amo, y que no siempre fue visto como un deporte femenino. Hoy podemos decir que es uno de los deportes más seguidos por los medios, por las personas", afirmó al borde del llanto.

"Alguien tenía que comenzar este proceso, entonces me siento muy orgullosa de haber contribuido y participado de alguna manera del proceso para que hoy podamos hablar más del fútbol femenino", cerró.

