La espa√Īola Marta Figueras-Dotti, presidenta del Ladies European Tour (LET), dej√≥ claro que lo que "m√°s" la ha impactado de sus experiencias en la Solheim Cup, la competici√≥n por equipos de golf femenino entre Europa y Estados Unidos y que acoger√° Espa√Īa por primera vez entre el 22 y el 24 de septiembre en Finca Cortes√≠n (M√°laga), es "la transformaci√≥n de las jugadoras", que provoca que entren en "un equipo" y salgan de "una familia", mientras que tambi√©n confes√≥ que hubo un momento en el que pens√≥ que no conseguir√≠an traer el prestigioso torneo.

"Durante esa semana lo que más me impactó es la transformación de las jugadoras de los equipos, es impresionante cómo viven el espíritu de equipo, el jugar por un continente y cómo se contagia a todo el personal y publico", expresó Figueras-Dotti en los 'Desayunos Deportivos' de Europa Press patrocinados por DAZN, Loterías y Apuestas del Estado, UnicajaBanco y Vithas.

Para la exjugadora, adem√°s de que la Solheim Cup es "el evento por excelencia m√°s importante del golf femenino". "Lo que se vive en esa semana, yo que lo he vivido muchos a√Īos de cerca, es impresionante. Annika (Sorenstam), cuando me llev√≥ de vicecapitana en 2017, me dijo que vienes como un equipo y vuelves como una familia. Convives con tantas experiencias y emociones, que es apasionante lo que aprendes", admiti√≥.

Figueras-Dotti, que record√≥ que en Europa "se vive diferente" esta competici√≥n porque se est√°n "m√°s acostumbrados a vivir torneos por equipos, algo que en Am√©rica no se hace", relat√≥ tambi√©n el arduo trabajo para traer a Espa√Īa la Solheim Cup

"Cuando entr√© en el consejo del LET hab√≠a una situaci√≥n un poco dram√°tica y una empieza a aprender y vivir cosas que nunca me hubiera imaginado. Tambi√©n aprend√≠ el proceso para llegar un acuerdo para tener una Solheim Cup en t√ļ pa√≠s. Fue un proceso muy dif√≠cil, pens√© en muchas ocasiones que no √≠bamos a conseguirlo", detall√≥.

La madrile√Īa recalc√≥ que fue "muy complicado porque hay tantos aspectos a trabajar y hay que llegar acuerdos con tantas partes". "El d√≠a que firm√© 640 p√°ginas por delante y por detr√°s fue como decir que ya est√° y ahora que sea la mejor experiencia de la Solheim de la historia", subray√≥.

Además, tiene claro que esta competición "va a transformar más a nivel nacional" el golf femenino que el estar en unos Juegos. "Sin ninguna duda, habiendo vivido unos Juegos y muchas veces la Solheim, va a cambiar el golf femenino radicalmente, va a hacer crecer el golf femenino en el país, ya lo está haciendo", remarcó.

Figueras-Dotti no se olvid√≥ de la figura de la fallecida Emma Villacieros, que hizo "un papel impresionante en lo que se refiere a golf femenino en Espa√Īa" y que estar√≠a "orgullos√≠sima de vivir esta experiencia, que la hubiera vivido desde muy dentro". "Marc√≥ el camino, a m√≠ desde luego y a muchas de nosotras, para poder llegar a donde estamos ahora y a tener la Solheim", a√Īadi√≥.

Lamenta que no haya entrado en el equipo ana pel√°ez

En el equipo de Europa, s√≥lo habr√° una espa√Īola, Carlota Ciganda, aunque la dirigente ten√≠a "la esperanza" de que entrase Ana Pel√°ez, aunque la malague√Īa "no ha tenido los mejores dos √ļltimos meses". "Sorprendieron un poco las dos √ļltimas selecciones de la capitana (Suzann Pettersen), pero tambi√©n soy consciente de que ten√≠a un papel complicado y en un momento de duda de una capitan√≠a, siempre tiras m√°s hacia lo seguro", advirti√≥.

"Ana es impresionantemente buena en 'match-play', conoce el campo tremendamente, es muy brava, es jugadora local y hubiera tra√≠do m√°s esp√≠ritu de lo que vamos a vivir, pero Pettersen cree en sus jugadoras y tuvo la experiencia de que tambi√©n la escogieron en 2019 tras jugar dos torneos ese a√Īo. Ana era una candidata, la pens√©, la estudio y la ha ido a ver, hay que respetar sus decisiones", puntualiz√≥ Figueras-Dotti.

Vicecapitana del equipo europeo en 2017, insistió en que "la selección de un equipo para la Solheim es complicadísima porque entre las 100 primeras del ranking cualquiera te puede servir" y recordó una anécdota en 2013 con Carlota Ciganda que comenzó un 'foursome' con Pettersen de forma "dramática" y "sin coger una calle". "Pero llegó un momento en el que se transformó y Europa acabó ganando en suelo americano y fue muy bonito de ver", relató.

"Pettersen ha escogido a Caroline Hedwall que no ha hecho un a√Īo maravilloso, pero es una de esas jugadoras que intimida y se transforma en la Solheim y a la que el equipo contrario le tiene miedo. De todos modos, el trabajo de una jugadora para la Solheim no es de antes, se ha hecho durante muchos a√Īos. La experiencia es importante y all√≠ ense√Īan lo mejor de ellas mismas", agreg√≥.

Preguntada por el hoyo 1 de Finca Cortes√≠n, la presidenta del LET asegur√≥ que el ambiente siempre impresiona al empezar esta competici√≥n. "Las jugadoras van como los burros porque como empiecen a mirar alrededor no da a la bola, es brutal. Sientes una energ√≠a y una intensidad, est√° la m√ļsica, los aplausos, los gritos, las familias, es algo bonito de ver y de vivir. Las jugadoras creo que se ponen una coraza alrededor, tienen mucho entrenamiento", manifest√≥.