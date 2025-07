Marta Ortega reivindica 50 años de Inditex en un tiempo "lleno de desafíos": "No podemos perder nunca nuestro espíritu"

ARTEIXO (A CORUÑA), 15 Jul. 2025 (Europa Press) - La presidenta de Inditex, Marta Ortega, ha reivindicado el legado de medio siglo que cumple Inditex, "50 años de personas", en pro de un crecimiento futuro centrado también en "valores", lo cual ocurre en "tiempos complejos", "llenos de desafíos". "No podemos perder nunca nuestro espíritu", ha afirmado. En su intervención de apertura de la junta general de accionistas, celebrada en primera convocatoria en la sede central de Arteixo (A Coruña), Marta Ortega ha explicado que se trata de un momento "muy especial" por los 50 años de la firma, lo que supone una "enorme responsabilidad". "Han pasado ya 50 años desde que Zara abrió por primera vez sus puertas como una marca de moda. La propia palabra moda podría indicar algo pasajero, por lo que es todavía más difícil no emocionarse después de tantos años no solo de existencia, sino de crecimiento", ha relatado. Así, ha recordado cómo de la mano de Amancio Ortega nació en A Coruña "un gran sueño" a mediados de los años setenta, "una idea valiente" y "distinta de hacer las cosas" al "poner al cliente en el centro" a través de "diseño, calidad y cercanía". Y es que "aquella pequeña tienda fue el inicio de algo enorme, y no sólo por su dimensión, sino por su alma, que sigue viva". "No se trataba solo de vender ropa, se pretendía entender a las personas, y eso no ha cambiado", deja claro. "Cinco décadas de trabajo incansable, de sueños compartidos, de retos superados, de aprendizaje constante; pero, sobre todo, 50 años de personas", resume. DE CRECIMIENTO, "PERO NO SOLO EN TAMAÑO" De este modo, remarca que siguen "con la mirada puesta en el futuro" y "queriendo crecer, sí, pero no solo en tamaño", según dice, "en responsabilidad, en relevancia, en aportación de valores". "Queremos que ese crecimiento nos lleve a ser cada vez mejores", resalta la presidenta de Inditex. Por ello, apela a ser "fieles" al "espíritu" de Inditex, presentes en cerca de un centenar de países y unos 200 de forma online, en una plantilla en la que conviven 170 nacionalidades. Incide en que "la verdadera magia" de Inditex son sus personas "con talento, pero sobre todo con ganas e ilusión". "Aquellos que comenzaron este camino hace más de 50 años con el señor Ortega al frente no podían ni imaginar que estaban escribiendo historia. Pero sí sabían que había que hacer las cosas bien, con cariño, con dedicación, con compromiso. Y esa sigue siendo nuestra guía, una empresa centrada en el producto, en la calidad y en escuchar a los que nos rodean", asegura Marta Ortega. "El futuro está en nuestras manos y si en las dificultades nos mantenemos unidos y mantenemos ese espíritu, siempre encontraremos el camino correcto, el que nosotros conocemos, nuestro camino", ha aseverado. Despedida de José Arnau Finalmente, Ortega ha dado las gracias a José Arnau en su último día como miembro del consejo de administración, quien deja la vicepresidencia del grupo Inditex, puesto que ocupaba desde junio de 2012. "Su contribución a esta empresa, su profundo conocimiento y dedicación durante tantos años es algo que permanecerá siempre con nosotros", valora. En esta línea, ha querido agradecer el "apoyo incondicional" de Arnau: "Tus ganas de ayudar siempre me han marcado personalmente y espero seguir contando contigo". "Muchas gracias, Pepe. Esta siempre será tu casa", ha concluido.