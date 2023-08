Marta reflexiona sobre su legado previo al que podría su último partido en un Mundial

MELBOURNE, Australia (AP) — Previo al que podría ser su último partido en un Mundial femenino, Marta reflexionó sobre representar a Brasil durante 20 años y la lucha para impulsar el fútbol femenino.

“Soy consciente de todo lo que hemos hechos en nuestras carreras”, dijo Marta. “Trato de enfocarme en el objetivo”.

Luego de meditar acerca del crecimiento del fútbol femenino, Marta rompió en llanto.

“Cuando empecé no había un ídola”, dijo en una rueda de prensa. “Ustedes no mostraban fútbol femenino. ¿Cómo iba yo a ver a otras jugadoras, pensar que llegaría y ser una una referente?”

Con el retiro a la vista, Marta puede ver que el fútbol femenino se encuentra en un mejor lugar que cuando empezó su carrera.

“En 2003, nadie conocía a Marta”, dijo. “Veinte años después, me convertí en referencia para muchas mujeres en todo el mundo. No sólo en el fútbol. Ahora vemos muchas mujeres periodistas aquí hoy, y no las veíamos antes. Hemos abierto muchas puertas para la igualdad".

Más de 1,6 millones de boletos han sido vendidos en el Mundial femenino más grande que se haya realizado. El torneo es acogido de manera conjunta por Australia y Nueva Zelanda, y 32 selecciones nacionales han estado presentes en la fase de grupos, incluyendo a ocho debutantes.

Brasil empezó el torneo con un envión anímico tras vencer a Panamá por 4-0. Luego sufrió una dura derrota 2-1 ante Francia, un equipo al que Brasil no ha podido superar en 12 partidos. Ahora Brasil afronta la presión de un todo o nada frente a Jamaica para avanzar a los octavos de final.

“El día después del partido ante Francia, creo que todas pasamos por una montaña rusa de emociones”, dijo Pia Sundhage, la seleccionadora sueca de Brasil.

La última vez que Brasil no pudo superar la fase de grupos fue en 1995. Su mejor posición fue el tercer lugar en 1999. Marta debutó en el torneo en 2003 y es la dueña el récord de más goles anotados para cualquier futbolista ya sea en la categoría masculina o en la categoría femenina en los mundiales — con 17 goles.

Ha sido parte de cada plantel mundialista desde su primera aparición en 2003 y ha liderado a Brasil a superar la fase de grupos en cada una.

Marta anunció previo al torneo que esta sería su última Copa Mundial. Aunque su rol ha ido cambiando con el pasar de los años, reconoce que todavía tiene un rol que cumplir para el partido del miércoles.

“Debemos jugar juntas”, dijo Marta. “Muchas veces es la comunicación que hace la diferencia en momentos difíciles. Creo en cierta manera que ese es mi papel tanto dentro como fuera de la cancha":

A pesar del que el tiempo ha pasado, algo que no ha cambiado durante seis mundiales es su ambición de ganar".

“No hay nada que me impida entrar a la cancha mañana y dar lo mejor de mí”, dijo la brasileña. ¿Podré jugar 90 minutos? Me va a costar, pero lucharé para disputar 90 minutos. Estoy lista”

AP