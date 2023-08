Marta se despide del Mundial con Brasil pero su legado vive

MELBOURNE, Australia (AP) — Antes de despedirse del Mundial femenino como jugadora por sexta y última vez, Marta abrazó a la capitana jamaicana Khadija “Bunny” Shaw.

Las “Reggae Girlz” acababan de eliminar a Brasil y Marta, mandándolas a casa con un empate 0-0 el miércoles por la noche, y Shaw compartió palabras emotivas con una mano en su corazón y la otra tomando la mano de Marta.

“Le acabo de decir que ella no solamente fue una inspiración para mí, sino para muchas jóvenes en el Caribe y alrededor del mundo”, compartió Shaw.

Con el resultado, Jamaica se convirtió en el primer equipo caribeño en avanzar a la fase de eliminación directa de la Copa del Mundo femenina.

“Ella dijo que había observado nuestro recorrido, desde que clasificamos”, dijo Shaw. "Y nos dio el crédito porque cada vez que nos derribaban, nos pusimos de pie y seguimos peleando”.

Marta, de 37 años, es la goleadora histórica en los mundiales — de mujeres y hombres — con 17. Fue la primera jugadora en anotar en cinco mundiales femeninos consecutivos, debutando en la edición de 2003.

“Su legado continúa, no termina aquí”, dijo la atacante brasileña Ary Borges. (Marta) “es una mujer que seguirá inspirando no solamente a mi generación, sino a (nuevas) generaciones”.

Brasil fracasó en avanzar de la ronda de grupos de la Copa del Mundo por primera vez desde 1995 y Marta no pudo capitalizar la oportunidad de ser la primera jugadora, ya sea hombre o mujer, en marcar gol en seis mundiales.

Pero su retiro inminente significa que ni eso, ni un título de la Copa del Mundo femenina serán parte de su sobresaliente legado.

Marta reconoció que comenzó a ponerse sentimental mientas veía la luna en Melbourne, tratando de encontrar una forma de crear o anotar el gol que Brasil necesitaba para avanzar en el Mundial. Vio a sus compañeras más jóvenes buscando inspiración y sabía que tenía que ir por más.

“Para mí, es el final del camino, pero es apenas el inicio para las otras”, dijo Marta.

“Tuve que dejar de lamentarme. Así es el fútbol. Lo intentamos desde el inicio hasta el final, tratamos de anotar, pero el balón no quiso entrar”, añadió.

La selección de Brasil comenzó a todo vapor el torneo, venciendo 4-0 a Panamá. Perdió 2-1 con Francia y quedó obligada a vencer a Jamaica en el cierre del Grupo F.

Marta entiende que habrán voces que reprocharán el desempeño de Brasil en Oceanía. También se mostró segura de que el apoyo al fútbol femenino en su país se mantendrá para que siga creciendo.

“El fútbol femenino no acaba aquí. El fútbol femenino en Brasil no acaba aquí”, dijo. “Necesitamos entender esto”.

En la víspera del que fue su último partido en un Mundial, Marta lloró al recordar cómo era el fútbol femenino cuando inició su carrera. Está convencida de que deja un deporte en alza para la próxima generación.

“Siempre dije que el Mundial no era sobre Marta, el Mundial es de la selección”, señaló. “Comenzamos juntos y nos vamos juntas. Ganando o perdiendo, no hay diferencia. Me quedó con los momentos bonitos, con todo el sacrificio hecho”.

Marta fue suplente en los primeros dos partidos del grupo, pero regresó al cuadro titular contra Jamaica. Fue sustituida a los 81 minutos, para darle oportunidad a una compañera más joven.

“Los brasileños habían pedido una renovación y ahora la tienen", dijo Marta. “Creo que la única ‘vieja’ soy yo. Muchas de estas talentosas chicas son muy jóvenes y tiene un largo camino por delante... Quiero que la gente siga con el mismo entusiasmo, que sigan apoyando. Las cosas no se consigue de un día a otro”.

AP